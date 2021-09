Retschow

„Gar manches Haus durch Maurerhand erbaut in losen Steinverband….“ Auf dem Platz, wo sich einst die alte Schule in Retschow befand, entsteht Haus 1 für altersgerechtes Wohnen, in dem ein ambulanter Pflegedienst die Bewohner bei Bedarf auch in den eigenen vier Wänden versorgen kann.

Zimmermann von Makra-Bau GmbH hielt Richtspruch

Der zünftige Richtspruch kam von Zimmermann Martin Schmidt von Makra-Bau GmbH, die zuständig für die Errichtung des Gebäudes ist. Den letzten Nagel ins Dachgebälk der altersgerechten Wohnanlage Am Kirchweg schlug Sekretärin Viola Schumacher ein. Er war ziemlich lang und so brauchte sie dann doch Hilfe vom Projektanten bei Makra-Bau, Mario Heller.

Ehepaar Kögler plante schon vor sieben Jahren zu bauen

Vielleicht ein Zeichen, dass Frauen und Männer gemeinsam das Projekt durchziehen. Denn das Ehepaar Angela und Dr. Dieter Kögler vom Pflegedienst „Ostsee“ in Bad Doberan hatte vor sieben Jahren erste Ideen für eine Tagespflege – kombiniert mit altersgerechtem Wohnen.

Ab 2016 erfolgten erste Schritte zur Projektentwicklung und Zusammenarbeit mit der Gemeinde, wo sie auch leben. Nun ist das Ziel greifbar nah und am 2. Februar 2022 sollen die ersten Bewohner einziehen können. „Judith Gross wird hier die Leitung übernehmen“, ließ Angela Kögler, Inhaberin und Pflegedienst-Leiterin in Bad Doberan wissen.

Unter den Gästen des Richtfestes befanden sich allerdings keine zukünftigen Bewohner. Aus Sicherheitsgründen, wie es hieß. Denn das im Bau befindliche Gebäude ist jetzt zu unwegsam für ältere Menschen. Dafür kamen Angestellte des Pflegedienstes Ostsee und Gemeindevertreter.

Altersgerechtes Wohnen neben Kita

„Diese Einrichtung soll für die zukünftigen Bewohner ein neues Zuhause sein, in dem sie sich viele Jahre wohlfühlen“, sagte Mario Heller. „Das wird in den nächsten Jahren ein super Ensemble mit der Kita zusammen“, sagte Retschows Bürgermeister Thomas Schubert (parteilos). Denn die Kita befindet sich in unmittelbarer Nähe und erhält gerade einen neuen Anbau.

Da auch das altersgerechte Wohnen kein hoher Bau ist, bleibt der ländliche Charakter erhalten und die Gebäude fügen sich harmonisch in das Dorf ein.

Alt und Jung als gemeinsamer Weg

Angedacht sind generationsübergreifende Aktivitäten mit der Kita. „Dabei könnten zum Beispiel Bewohner aus dem altersgerechten Wohnen den Kindern vorlesen, mit ihnen gärtnern oder erklären, was ein Leben auf dem Land ausmacht“, sagte Angela Kögler.

Richtfest für Haus 1 für altersgerechtes Wohnen in Retschow mit ambulanten Pflegedienst. Quelle: Sabine Hügelland

Die Tagespflege im Haus 1 ist auf gut 300 Quadratmetern im Erdgeschoss untergebracht. Die Wohnungen für Paare sowie auch Einzelpersonen besitzen eine Größe von 45 bis 68 Quadratmetern. „Viele Paare möchten einziehen, aber es ist auch zu merken, dass Einzelne gern zwei Zimmer haben“, sagte Dieter Kögler.

Neue Bewohner stammen zum Teil aus der Gemeinde

„Auch Kinder, die ihre Eltern lieber in ihrer Nähe haben wollen, fragen hier nach. Ein Teil der neuen Bewohner stammt direkt aus der Gemeinde.“ Viele, die einst auf dem Dorf lebten, möchten wieder ländlicher wohnen, sagt er.

„Der Pflegedienst, kombiniert mit der Tagespflege, ermöglicht den Klienten mehr Selbstbestimmung“, sagte der Bauherr. „Wir werden einen Fahrdienst organisieren. Und wir sind im Gespräch mit einem Hausarzt, der an bestimmten Tagen im Haus sein wird. Für Dienstleister, wie Physiotherapeuten, wird es ein Therapiezimmer geben.“

Haus 2 als gedankliche Planung vorhanden

Ein weiteres Haus, das mit dem Neubau durch einen Gang im oberen Geschoss verbunden sein wird, steht als gedankliche Planung bereits. „Darin werden sich auch kleinere Wohnungen befinden“, erklärte Dieter Kögler. „Interessenten für eine Wohnung im Haus 1 müssten sich zeitnah melden, für Haus 2 gibt es bereits erste Interessenten, man kann sich schon anmelden“, ließ er wissen.

