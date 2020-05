Retschow: Startschuss für Kita-Anbau

Retschow

An der Kindertagesstätte „Feldmäuse“ in Retschow haben jetzt die Umbauarbeiten begonnen. „Der Container für Übergangszeit steht und ist nach der Genehmigung durch das Jugendamt schon in Betrieb“, sagt Bürgermeister Thomas Schubert. „Der Abriss des einen Gebäudeteils ist in dieser Woche losgegangen – dazu wurde der hintere Bereich des Geländes eingezäunt.“ Ein Teil des Hauses am Kirchweg 2 wird abgerissen und neu gebaut, der zweite Bereich, in dem sich unter anderem noch ein großer Küchenbereich befindet, wird umgestaltet.

35 Kinder werden im Ersatzcontainer betreut

Im gesamten Kita-Komplex werden aktuell fast 70 Kinder betreut – etwa 35 sind zunächst im Ersatzcontainer untergebracht. „Das ist ganz schick geworden“, meint Schubert. „Im Vergleich zu den alten Räumlichkeiten ist hier alles hell und freundlich – das Kita-Team ist jedenfalls mit dieser Lösung zufrieden.“ In diesem Zusammenhang hätten sich nach seiner Auffassung schon jetzt die finanziellen Aufwendungen gelohnt, ist Schubert überzeugt – denn allein der Auf- und Abbau der Containeranlage ­sowie die Miete kosten 233 000 Euro.

„„Im Vergleich zu den alten Räumlichkeiten ist hier alles hell und freundlich – das Kita-Team ist mit dieser Lösung zufrieden.“ Thomas Schubert, Bürgermeister in Retschow Quelle: Lennart Plottke

In ihrer jüngsten Sitzung vergaben Retschows Gemeindevertreter für den Kita-Umbau weitere Aufträge – etwa für Gerüstbau, Rohbau, Erschließung oder auch Einbau neuer Fenster und Türen. Diese Arbeiten werden vom Land und dem Landkreis gefördert. „Wenn alles nach Plan läuft, soll alles bis Ende 2021 fertig sein“, hofft Thomas Schubert.

Von Lennart Plottke