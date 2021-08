Retschow

Die Tore standen am Wochenende in Retschow für die Kunst sehr weit offen: Im Rahmen der landesweiten Aktion „Kunst offen“ präsentierten sich auch in der alten Scheune an der Autowerkstatt mehrere Künstler. Doch dabei soll es nicht bleiben. Friederike Hegner will auf dem Gelände den Kunsthof „Friiida“ aufbauen. „Der Name ist mein Spitzname“, sagt die Fotografin. „Und die drei „i“ stehen für Kunst, Kultur und Kräuter.“ Um diese drei Schwerpunkte soll es auf dem Kunsthof gehen.

Direkter Kontakt mit den Künstlern

2017 kaufte der zukünftige Ehemann von Friederike Hegner das Areal mit der Scheune in Retschow und baute im vorderen Bereich seine Autowerkstatt. „Ich habe damals schon gedacht, dass man hier was draus machen könnte.“ Das will die gebürtige Kühlungsbornerin nun angehen. Unterstützt wird sie dabei nicht nur von ihrem Partner, sondern auch von ihrer Mutter, der Holzkünstlerin Katharina Sasse. Sie arbeitet auf dem Kunsthof und stellt dort auch aus. „Meine Mutter und ich sind dauernd hier“, sagt Friederike Hegner. Für „Kunst offen“ kamen noch andere Kreative dazu. Katrin Amft aus Retschow präsentierte unter anderem handgewebte Wolltücher von Schafen, die in Sichtweite des Kunsthofes weiden. Zudem gab es Kunstschmiedearbeiten von Jörg Hauptmann zu sehen. Andrea Bergmann präsentierte ihren handgefertigten Schmuck. Die 63-Jährige stellt nur hin und wieder aus. „Hier ist ein reger Zuspruch“, sagt sie. Zu den Besuchern gehörten auch Grit Diederich aus Satow und ihr Mann. Die beiden waren auch in den vergangenen Jahren bei „Kunst offen“ dabei. „Wir fahren durch die Lande, bis nach Lübz“, sagt sie. Dabei ist den beiden der direkte Kontakt mit den Künstlern wichtig. Wenn sie eine Mund-Nase-Bedeckung hätten tragen müssen, wären sie deshalb nicht gekommen. „Man muss den Leuten offen ins Gesicht gucken können“, sagt Grit Diedrich. „Das ist es, was ,Kunst offen‘ zu einem Highlight macht.“

Veranstaltungen in der Scheune geplant

Was sich in der Scheune entwickelt, findet sie bemerkenswert. „Die Idee ist toll, in einen Ort wie Retschow ein bisschen Leben reinzubringen.“ Denn genau das hat Friedrike Hegner vor. „Es gibt in Retschow nicht mehr so viele Plätze, wo man zusammenkommen kann“, sagt sie – und will nun einen solchen schaffen. „Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr noch einen Weihnachtsmarkt auf die Beine stellen können.“ Erfahrung in der Organisation bringt Friederike Hegner als gelernte Veranstaltungskauffrau mit. „Es wäre schön, wenn ich daran wieder ein wenig anknüpfen könnte. Denkbar seien außerdem Lesungen und eine Tauschbörse für Pflanzen und Samen. Gemeinsam mit Frauen aus dem Ort will sie außerdem ein Heilpflanzen- und Wildkräuterfeld anlegen, um Salben und Tinkturen herstellen zu können. Hinter der Scheune baut Friederike Hegner bereits Zucchini, Tomaten, Kohlrabi und Kartoffeln an. Was für sie und ihre Familie zu viel ist, legt sie in Holzkästen an der Straße. „Das kann man sich dort gegen Bezahlung mitnehmen.“ Hauptberuflich arbeitet die Fotografin derzeit noch im Auftrag von Hotels und Immobilienbesitzern: Friederike Hegner ist auf Interieur und Architektur spezialisiert. „Ich suche nach einem Weg, hier bleiben und wieder mehr kreativ arbeiten zu können“, sagt sie.

Auch viele Retschower hätten schon auf dem Kunsthof vorbeigeschaut. „Das hat mich sehr gefreut. Wir haben viel positive Resonanz gekriegt für das, was wir auf die Beine gestellt haben.“

