Retschow

Bessere Netzabdeckung, schnelleres Internet, moderne Infrastruktur – davon träumen viele Einwohner in Retschow schon lange. Um diese Träume Realität werden zu lassen, will die Deutsche Telekom in der Gemeinde einen entsprechenden Funkturm errichten. Das Problem: Wo findet sich für dieses Vorhaben im Ort ein geeigneter Standort? Darüber diskutierten am Donnerstagabend die Mitglieder des Retschower Bauausschusses eine gute Dreiviertelstunde lang.

„Der Bau des Funkturms soll vorzugsweise auf öffentlichen Flächen erfolgen“, erklärte der amtierende Bürgermeister Thomas Schubert. „Es wurden mehrere Standorte geprüft – letztlich wurde bei einem Vororttermin mit dem Planungsbüro, der Gemeinde und dem Amt eine Fläche am Sportplatz als geeignet angesehen.“ Der Turm sollte maximal 50 Meter hoch sein und mit den Datendiensten GSM, UMTS und LTE ausgestattet werden, so Schubert.

Breite Netzabdeckung durch doppelte Nutzung

Um eine möglichst breite Netzabdeckung zu erreichen, sei die Deutsche Telekom nach Gesprächen bereit, den Funkmast auch durch den Mitbewerber Vodafone mitnutzen zu lassen: „Mit der Ausführung der Baumaßnahme wurde die Deutsche Funkturm GmbH beauftragt.“ Eine Aussicht, die nicht bei allen Ausschuss-Mitgliedern auf Begeisterung stieß: „Wenn der Turm erst mal gebaut ist, steht er da“, sagte etwa Sven Leist. „Was ist aber, wenn er in zehn Jahren nicht mehr gebraucht wird – dann bleiben wir auf den Abriss-Kosten sitzen.“

„Im Zuge der Feinplanung kann die Gemeinde immer noch ihr Veto einlegen.“ Thomas Schubert, amtierender Bürgermeister Quelle: Anja Levien

Von diesem Szenario könne man jetzt nicht ausgehen, meinte Thomas Schubert: „Und heute geht es ja erst mal nur darum, den vorgeschlagenen Standort zu bestätigen – im Zuge der Feinplanung und bei der Ausarbeitung eines entsprechenden Vertrages kann die Gemeinde immer noch ihr Veto einlegen.“ Aus seiner Sicht sei das die falsche Reihenfolge, meinte ein unmittelbar betroffener Anwohner: „Wir wohnen direkt daneben und würden dann richtig gegrillt – denn dass es Strahlungen geben wird, ist doch klar.“

Anwohner plädieren für Standort-Alternativen

Deshalb müsse die Gemeinde zuerst überlegen, wie sie die Anwohner schützen könne und ob es nicht auch noch andere Standorte für einen Funkturm gebe: „Da muss ein Bausachverständiger ran – es wären zwar nur zehn Familien betroffen, aber das reicht doch auch schon.“

Es seien nach einer ausgiebigen Prüfung am Ende zwei Flächen favorisiert worden, sagte Berno Grzech: „Zum einen der Bereich am Sportplatz, andererseits ein Grundstück direkt neben der Feuerwehr, weil es sich hier auch um Gemeindeland handelt.“ Für den Sportplatz-Standort spreche, dass dieser Bereich insgesamt doch noch am weitesten von einer größeren Wohnbebauung entfernt liege sowie auch die Höhe des Geländes, erklärte Sylvia Stracke: „Damit kann zumindest ganz Retschow und vielleicht auch noch der Ortsteil Glashagen abgedeckt werden.“

„Mit diesem Standort kann zumindest ganz Retschow und vielleicht auch noch der Ortsteil Glashagen abgedeckt werden.“ Sylvia Stracke, Mitglied Bauausschuss Quelle: Anja Levien

Aus diesem Grund entfalle auch die Kieskuhle als mögliche Alternative, sagte Thomas Schubert: „Das ist der tiefste Punkt der Gemeinde – da haben wir keine gute Reichweite.“ Auch die Kirche sei mit ihrer Kirchturm-Spitze als ein zumindest theoretisch geeigneter Standort angeschrieben worden: „Aber die liegt mitten im Dorf – diese Variante kommt ebenfalls nicht infrage.“

Ausschuss braucht detailliertere Informationen

Er plädiere dafür, den Bau eines Funkturms in der Gemeinde voranzutreiben, erklärte Robert Born: „Wir warten seit Jahren darauf, ein vernünftiges Netz zu bekommen – jetzt haben wir endlich jemanden, der uns einen Turm hinstellen will.“ Dennoch sei offenkundig, dass innerhalb der Gemeinde und des Bauausschusses relevante Informationen fehlen würden, machte Born deutlich: „Ich möchte mehr über eine mögliche Strahlenbelastung oder bauliche Details erfahren.“

„Wir warten seit Jahren darauf, ein vernünftiges Netz zu bekommen – jetzt haben wir endlich jemanden, der uns einen Turm hinstellen will.“ Robert Born, Mitglied Bauausschuss Quelle: privat

Das sahen letztlich alle Ausschussmitglieder so – und empfahlen einstimmig, die Beschlussvorlage zurückzustellen, zur nächsten Sitzung einen Mitarbeiter der Deutschen Funkturm GmbH einzuladen und bis dahin selbst eigene Ideen zu sammeln.

Von Lennart Plottke