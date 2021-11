Retschow

Von außen lässt der neue kupferne Anbau nicht erahnen, was sich dahinter verbirgt. Der Turmraum in der mittelalterlichen einschiffigen Dorfkirche in Retschow wurde feierlich als Winterkirche eröffnet.

Gekreuzte Balken, niedrig, nur mit eingezogenen Kopf zu betreten und Schwellen am Boden, das gibt es nicht mehr. Nun ist alles hell und wirkt größer. Der Anbau befindet sich am Holzturm aus dem Jahr 1653 und ermöglichte, zusätzlich einen behindertengerechten Sanitärtrakt sowie eine Küche einzubauen.

Fenster zur Welt im Raum

Zuvor war der Raum nicht nutzbar, unverputzt und ungedämmt. „Der Zustand jetzt mit geöffneter Glastür Lichteinfall und Tor zur Welt. Das macht deutlich, Kirche öffnet sich. Kirche bietet Platz, Raum und Ort für vielfältige Begegnungen“, sagte Pastorin Ulrike Dietrich bei der Einweihung. Tor zur Welt wird ein großes Fenster genannt, welches einen Blick über den Friedhof auf das ehemalige Pastorenhaus bietet. Die Glocke von 1443 läutet wieder. „Drei sollen es einmal wieder werden“, wünscht sich die Pastorin für die Zukunft.

Der Eingangsbereich wurde behindertengerecht gestaltet. Die weißen Engel an den Türen gehen auf ein Bild in der Kirche zurück. Quelle: Sabine Hügelland

Behindertengerechter Zugang

In der um die 60 Quadratmeter großen Winterkirche können nun viele Veranstaltungen stattfinden. Quelle: Sabine Hügelland

In den Turm führt jetzt auch ein behindertengerechter Weg. „Der Anbau war nur möglich“, so Ulrike Dietrich, „weil es nachweislich bereits früher einen gab.“ Sichtbar wird das am Mauerwerk, an dem sich die kleine Küche angliedert. Der Anbau erhielt eine Verkleidung aus Kupferplatten, weil sich dadurch ein harmonisches Ganzes zum Holzturm und dem Mauerwerk ergibt. So wirkt er nicht wie ein Fremdkörper.

An den Glastüren des Eingangs befinden sich zwei weiße Engel, die zur Einkehr einladen. Sie sind einem Bild in der Kirche entlehnt.

Winterkirche steht vielen offen

An der Stelle, wo sich jetzt die Küche befindet, ist klar erkennbar, dass es dort früher schon einen Anbau gegeben haben muss. Quelle: Sabine Hügelland

In der um die 60 Quadratmeter großen Winterkirche haben jetzt auch die Kirchenkinder, Konfirmanden, der Kirchengemeinderat, Senioren und der Spinnkreis einen schönen Platz für ihre Treffen. Das Frauenfrühstück findet ebenfalls dort statt. Bald soll ein kleiner beweglicher Altar den Raum schmücken. „Hier wird gefeiert, gelacht, gesungen, gebetet, aber auch geweint, wenn ein lieber Mensch gehen musste und verabschiedet wird“, so die Pastorin. Weltliche Bestattungen sind dort ebenfalls möglich.

„Es ist ein wirklich schöner Raum entstanden, der durch die Elektroheizung sehr schnell warm wird. Die Dielen machen ihn gemütlich“, sagt die Pastorin. „Da müssen wir jetzt keine Stunde vorher anheizen“, freut sich Rita Pentzin. Sie ist erste Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Küsterin und Ansprechpartnerin vor Ort. „Ich werde drei Monate genau kontrollieren wie wir heizen sollten, um die Kosten gering zu halten“, sagt sie.

Sanierungen gehen weiter

„Wenigstens etwas ist nun schon erledigt“, sagt Rita Pentzin, die sorgenvoll auf weitere dringende Sanierungen in der Kirche blickt. „Mein Dank geht an Sie. Ob Rita Pentzin nun die Schlüssel rausgab, bei Baubesprechungen dabei war oder für Verpflegung sorgte“, sagt die Pastorin. Ihr Dank richtet sich aber auch an das ausführende Ingenieurbüro Angelis und Partner, die Bauarbeiter, Unterstützer, Sponsoren und den 2008 gegründeten Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche Retschow, der erhebliche Spendengelder durch eigene Aktionen wie Veranstaltungen sammelte.

Im Inneren gibt es noch vieles, was saniert werden muss. An der Wand an der Orgel klafft ein großer Riss, der sich weit nach unten zieht. Quelle: Sabine Hügelland

„Wir haben alle der Kirche angehörigen Gebäude in Retschow verkauft. Mit dem Verkaufserlös des Pfarrhauses, einer Leader-Förderung sowie den Spendeneinnahmen konnte der Umbau finanziert werden“, erklärt Ulrike Dietrich.

450 000 Euro sind vorerst für die gesamte Sanierung der gotischen Kirche veranschlagt. Weil ein großer Riss im Inneren der Kirche an der Orgel sich bis nach unten zieht, wurden die Stufen von der Winterkirche in die Kirche hinein vorerst provisorisch, wenn auch stabil, gebaut. „Das wären ja sonst doppelte Kosten, wenn sie bei weiteren Sanierungsarbeiten wieder weg müssten“, so Rita Pentzin. Arbeiten am Fußboden und den Fenstern stehen unter anderem ebenfalls noch an.

Kirche in der Mitte des 14. Jahrhunderts erbaut

In der Kirche aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts befindet sich ein seltener zweimal wandelbarer Altar aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Auf der zweiten Wandlung ist die Sakramentsmühle dargestellt, die es in dieser Art nur noch sieben Mal in Deutschland gibt und 27 Mal in Europa. Der Altar zieht viele Besucher ins Gotteshaus.

Als Dorfkirche, erhaben auf einem kleinen Hügel erbaut, ist sie auch heute noch eine wichtige Instanz im Ort, die es zu erhalten gilt.

„Wenn alles, was gemacht werden muss, bis 2033 fertig sein sollte, bin ich glücklich“, sagt Rita Pentzin, die auf dem Denkmalhof zuhause ist. „Denn dann haben wir 800-Jahrfeier. Das wäre doch ein guter Anlass.“

Von Sabine Hügelland