Rettung der Villa Baltic in Kühlungsborn: Das sind die Pläne

Kühlungsborn

Die Zukunft der Villa Baltic – sie wird immer deutlicher. Für die Sanierung des denkmalgeschützten Hauses in Kühlungsborn sowie einen Neubau auf der danebenliegenden ehemaligen Fläche der Schwimmhalle haben die Stadtvertreter jetzt den Startschuss gegeben. Sie stimmten der dafür notwendigen Aufstellung eines Bebauungsplanes mit 15 Ja- und drei Nein-Stimmen zu. Das Ziel: die Villa Baltic für die Öffentlichkeit als Gesellschaftshaus zugänglich machen und mit einem Neubau, den Baltic Arkaden, verbinden, in dem sich Geschäfte, Restaurant und Hotelzimmer und optional auch ein Veranstaltungssaal befinden sollen.

An die Villa Baltic könnte ein Neubau, die Baltic Arkaden, mit öffentlicher Gastronomie, Einzelhandel und Hotel mit Wellnessbereich entstehen. Quelle: Angelis & Partner Architekten

Die Zeit wird knapp für die Villa Baltic. Das haben verschiedene Gutachten ergeben. Der Dachstuhl ist fast nicht mehr zu retten, die Feuchtigkeit sitzt in den Wänden, die Tragfähigkeit der Decken wird bald nicht mehr gegeben sein. Im Sommer 2019 hat Jan Aschenbeck zusammen mit seinem Bruder die Villa gekauft. Seitdem wurde das Haus gesichert, untersucht und eine Arbeitsgruppe aus Stadtverwaltung, Stadtvertretern, Tourismus GmbH und Denkmalbehörde hat Ideen besprochen, verworfen und jetzt am Ende ein Konzept zur Rettung der Villa entwickelt. Bei allen Vorschlägen wurden immer drei Punkte berücksichtigt: Findet er eine politische Mehrheit? Ist er wirtschaftlich? Und ist er technisch umsetzbar?

Die Herausforderung ist der Zuschnitt der Räume der Villa Baltic. „Der Denkmalschutz hat höchste Priorität. Wir bekommen da nicht alles genehmigt“, sagt Jan Aschenbeck. Die Flächen seien vorgegeben. Nicht alle Ideen, wie beispielsweise Wohnraum, passen auf die vorgegebenen Grundrisse. In der Mitte der Villa Baltic befindet sich das Treppenhaus. Im Erd- und Obergeschoss sind alle Räume miteinander verbunden.

Das Ergebnis der Arbeitsgruppe: Was für die Villa Baltic funktionieren könnte, sei eine Mischung aus Gastronomie, Hotel, Wellness und Einzelhandel. Und genau das greift das Konzept auf. In der Villa Baltic wäre im Erdgeschoss ein Restaurant sowie Küche und Toiletten, im Obergeschoss ein Café oder Bistro denkbar. Wie die Meerwasserschwimmhalle würden auch die Baltic Arkaden mit der Villa mittels eines Durchgangs verbunden werden.

Treffen im Sommer 2020 in der Villa: Eigentümer Jan Aschenbeck (v. l.); Wolfgang Kraatz (SPD), Lars Zacher (CDU), Bürgermeister Rüdiger Kozian und Stadtvertretervorsteher Uwe Ziesig waren Teil der Arbeitsgruppe, die sich mit der künftigen Nutzung der Villa Baltic auseinandergesetzt hat. Quelle: Anja Levien

Grundstück noch im Besitz der Stadt

Für den Neubau würde Jan Aschenbeck das Grundstück von der Stadt kaufen wollen. Die Bebauung würde die Höhe der Villa nicht überschreiten und von der Fläche her nur so groß wie unbedingt nötig sein, erläutert der Investor. „Wir kommen derzeit mit 70 Prozent der genehmigungsfähigen Fläche hin.“ Ein Boutique-Hotel mit 120 Zimmern ist geplant. Der Vorteil der Verbindung von Arkaden und Villa sei, dass die Hotelgäste dann die Gastronomie in der Villa nutzen. Dadurch könnten im Neubau die Flächen für Restaurant und Küche ausgeplant werden.

Villa Baltic Zwischen 1910 und 1912 wurde die heutige Villa Baltic als Villa „Hausmann“ von dem jüdischen Rechtsanwalt Justizrat Wilhelm Hausmann und seiner Gattin Margarete als Altersruhesitz erbaut. 1935 wurde sie von den Nazis geschlossen und drei Jahre später von der „Goebbels-Stiftung für Bühnenschaffende“ übernommen. Zu DDR-Zeiten war dort das Erholungsheim Kurt Bürger untergebracht. Im Jahr 1972 wurde an das Haus eine Meerwasserschwimmhalle angebaut und es erhielt seinen heutigen Namen. Die Schwimmhalle wurde 2017 abgerissen. 2009 kaufte der Augenarzt Prof. Dr. Mathias Wagner die Villa Baltic. Der Lausitzer wollte ein Hotel einrichten. Seit Ende 2015 stand sie zum Verkauf. 2019 kauften Jan und Berend Aschenbeck das Haus. Auf der Internetseite www.villa-baltic.de informieren Sie über die Geschichte und aktuelle Entwicklung.

Die Idee eines Veranstaltungs- und Kongresszentrums war von der Universität Rostock unter Federführung von Prof. Martin Benkenstein und Prof. Christian Brock untersucht worden. „Die teilweise bittere Erkenntnis nach der Studie ist, dass Veranstaltungen kein wirtschaftliches Zugpferd sind, um die Villa Baltic zu retten.“ Ein Veranstaltungszentrum sei mit einer schwarzen Null nicht zu betreiben. Dennoch könnte ein Veranstaltungssaal für 200 bis 400 Menschen vor allem die Nebensaison im Ostseebad beleben und den Stadtteil West attraktiver machen. Daher soll die Option eines Veranstaltungssaals im Bebauungsplan mit aufgenommen und die Auswirkung auf die Umwelt durch Immission wie Lärm und Verkehr betrachtet werden.

„Wir hatten durch die Arbeitsgruppe viele Optionen für die Villa Baltic auf dem Tisch und wir haben einen einstimmigen Beschluss gefasst, dass die Diagnosephase jetzt beendet ist. Ich glaube, allen ist klar, dass wir bereit sind, etwas zu machen. Wir meinen das ernst“, sagt Jan Aschenbeck.

Von Anja Levien