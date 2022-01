Bad Doberan

Im Notfall möglichst schnell vor Ort zu sein, dort zuverlässig einen Überblick über die Lage zu bekommen und Verunglückten sofort die bestmögliche Hilfe zuteilwerden zu lassen, das ist das Ziel aller Rettungsdienste.

Mit dem Küstenabschnitt entlang der Ostsee und den vielen Wäldern in der Region ist es für den Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Bad Doberan aber nicht immer einfach, schnell am Einsatzort zu sein. Daher hat dieser neben einer Drohne, jetzt auch ein Motorrad, auf das die Helfer zurückgreifen können.

Der ASB ist in der Region als Rettungsdienst sowie beim Katastrophenschutz im Auftrag des Landkreises Rostock unterwegs und in Bad Doberan an der Kröpeliner Straße stationiert ist.

Drohnen für Suche und Aufklärung

Zur modernen Fahrzeugflotte mit Rettungstransportwagen (RTW), Krankentransportwagen (KTW) und Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) gehört seit 2020 ein Einsatzfahrzeug, von dem die Aufklärungs- und Suchflüge der eingesetzten Drohnen beobachtet und koordiniert werden können.

Für die Hexacopter der Marke Yuneec gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten. So können die mit Wärmebildkameras ausgestatteten Fluggeräte bei der Suche vermisster Personen in unwegsamem Gelände eingesetzt werden oder Informationen über die Lage an Katastrophenorten liefern.

Mit Motorrad schnell am Einsatzort

Neueste Errungenschaft für den Fuhrpark des ASB ist seit 2021 ein BMW-Motorrad. Das 94 PS starke Fahrzeug ist ausgestattet mit Funk und verfügt auch über eine Sondersignalanlage.

Der Vorteil: Gerade in den Wäldern und Küstenabschnitten der Region kann ein Motorrad schneller an schwer zu erreichenden Unfallorten sein. „Aber auch bei Unfällen auf der Autobahn, wo sich schnell ein Stau bildet und die Rettungsgasse nicht immer gleich perfekt ist, kommt ein Motorrad besser voran als ein RTW“, erläutert Tobias Lankau, Geschäftsführer des ASB-Kreisverbandes.

„Der Fahrer kann sich schnell einen Überblick über die Situation verschaffen und wichtige Informationen per Funk an die Kollegen im Rettungswagen weitergeben. Auch kann er bei einem Stau mit dafür sorgen, dass eine ordentliche Rettungsgasse gebildet wird“, so Lankau.

Für das knapp drei Jahre alte Fahrzeug, das bis zum vergangenen Jahr bei einem Rettungsdienst in Bayern im Einsatz war, gäbe es aktuell noch kein festes Fahrerteam aus dem Kreis der Mitarbeiter.

„Ich habe es bisher gelegentlich selbst gefahren, aber im Grunde sollen es alle Rettungssanitäter, die einen Motorradführerschein haben, je nach Einsatzplan dann auch nutzen können. Am besten so oft wie möglich, denn es geht auch darum, mit dem Fahrzeug im Straßenbild als ASB präsent zu sein“, erklärt Lankau, der mittelfristig noch ein zweites Motorrad für die ASB-Flotte anschaffen möchte.

Defibrillator mit an Bord

Für die Verwendung des gerade in Dienst gestellten Motorrades bei Rettungseinsätzen werde die Ausstattung in den nächsten Tagen und Wochen noch komplettiert. In den Seitenboxen lasse sich alles an Utensilien, was ein Ersthelfer am Einsatzort brauche, gut unterbringen, weiß Lankau.

Ein Defibrillator in handlicher Größe befindet sich bereits an Bord. Das Gerät, mit dem bei Patienten Herznotfälle schnell erkannt und bei Bedarf mittels Stromstößen der richtige Herzrhythmus wieder hergestellt werden kann und rund 1500 Euro kostet, war dem ASB Bad Doberan vor Kurzem vom Rostocker Versicherungsmakler Frank Lückemann als Sachspende übergeben worden. „Für diese Unterstützung sind wir Herrn Lückemann sehr dankbar“, freut sich der Geschäftsführer.

Der ASB hat sich mit der Initiative „MV schockt“ zur Aufgabe gemacht, öffentlich verfügbare Defibrillatoren im Land zu finden, zu registrieren und in einer einfach zu bedienenden App sichtbar zu machen.

Tobias Lankow arbeitet mit seinem Team bereits am nächsten Projekt. „Wir wollen für den Katastrophenschutz eine eigene Hundestaffel aufbauen“, kündigt der 53-Jährige an.

Von Rolf Barkhorn