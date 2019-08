Kühlungsborn

„Wir spielen heute alle Songs, die wir jemals geschrieben haben! Das dauert bis morgen früh um sieben – aber das ist kein Problem. Ihr habt Zeit, oder?“, fragt an diesem Freitagabend der Revolverheld-Held Johannes Strate im Überschwang der Gefühle die mehr als 4000 Leute in Kühlungsborns Beach-Arena. Augenzwinkernd schlägt er seinen Musikerkollegen sogar vor, am Strand zu schlafen – die Kulisse sei hier einfach so toll.

Doch an Schlaf denkt hier jetzt keiner, denn es geht gerade eine „megaschöne Schaffe“, „bei einem megageilen Sonnenuntergang“ über die Bühne, wie es von Teilnehmern heißt.

Anne aus Stove stand schon schreiend vor dem Tourbus

Ausgewiesene Revolverheld-Fans: Katrin und Dirk Flemming. Quelle: Thomas Hoppe

Katrin Flemming aus Rostock freut sich über die deutsche Musik, die tanzbaren Titel und die gute Stimmung, die die Band Revolverheld verbreitet – vier Konzerte der Gruppe hat sie schon gemeinsam mit ihrem Mann besucht. Dirk Flemming sind die Texte wichtig. „Die sind gut!“

Beide tragen Revolverheld-T-Shirts und nennen sich treue Fans. Auch die Mittdreißigerin Anne aus Stove, deren Arme voll mit Tattoos gestaltet sind, findet die Hamburger Band toll – „Das ist mein fünftes oder sechstes Konzert – vor allem wegen Johannes.“ Aber ein Revolverheld-Tattoo komme ihr trotzdem nicht auf die Haut – „Namen und so – nein“: dafür aber Ganesha (elefantenköpfiger Hindu-Gott), La Catrina (mexikanische Totenfigur), Sterne und Leuchtturm. Gemeinsam mit ihrer 34-jährigen Freundin Steffi aus Boizenburg stand Anne schon mal schreiend vorm Tour-Bus der Helden, erzählt sie: „Aber aus Spaß, weil wir ein bisschen getrunken hatten.“

Tourismuschef: „Alles gut, alle zufrieden, alle entspannt“

Svea, Fenja und Sven Poppinga (v.l.) sind vor allem wegen KLAN gekommen. Quelle: Thomas Hoppe

Der Kühlungborner Sven Poppinga (57) steht mit seinen Töchtern Svea und Fenja (15) vor der großen Bühne. Das Trio ist vor allem wegen der Vorgruppe Klan gekommen. „Die Gruppe kennen wir persönlich und deshalb wollten wir hier auf jeden Fall hin. Und von Revolverheld ist ja allgemein bekannt, dass das unterhaltsame Musik ist“, sagt der Vater und seine 18-jährige Tochter Svea ergänzt: „Wenn Revolverheld schon mal hier ist, muss man die Chance nutzen. Für mich zum ersten Mal.“ Hinterherreisen würde sie der Band aber nicht – „keiner deutschen Gruppe“, eher der Newcomerin Jorja Smith, die sie zurzeit sehr toll findet. Auch die Frau vom Chef der hiesigen Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH, mag die Musik von Revolverheld, verrät Gatte Ulrich Langer. Er hat gemeinsam mit seinem Prokuristen im ganzen Ort die Open-Air-Parkplatzschilder ausgehängt und wurde von Leuten darauf angesprochen: „Es gab ein total positives Feedback, auch bei Familien mit Kindern, die jetzt hier sind. Ich denke, dass wir alles richtig gemacht haben: Wir haben das beste Wetter, ein geiles Set, es ist ausverkauft. Wenn ich mir die Gäste hier angucke, alles gut, alle zufrieden, alle entspannt.“

Neunjähriger hätte gern mit Schlagzeuger gefachsimpelt

„Zaungäste“ in ihren Strandkörben mit etwas eingeengtem Blick auf die Bühne. Quelle: Thomas Hoppe

Unweit vom Tischchen, an dem der Tourismuschef steht, wurden drei gemietete Strandkörbe dicht an den Zaun der Beach-Area gerückt. „Meine Tochter hat jesacht, ick muss mir die Truppe angucken“, erklärt der 64-jährige Brandenburger Hans-Jürgen Bechler. Er sei schon über Beachball an dieser Stelle überrascht gewesen – da haben wir Glück gehabt. Nächstes Jahr wolle er mit seiner Frau Anita wiederkommen. Ihre Korbnachbarn zur Linken kommen aus Kassel und sind Revolverheld-Fans. „Da sind wir Wiederholungstäter. Die sind richtig gut, die Jungs“, betont dazu Silke Richter. Gemeinsam mit Frank Hassenpflug hatte sie ihren Strandkorb schon gegen 14 Uhr hier platziert, weiß Hans-Jürgen Bechler, der auch dabei half und dann gleich selbst Hand anlegte an „seinem“ Korb. Seine Nachbarn zur Rechten kommen aus der Nähe von Düsseldorf. „Wir haben keine Karten mehr bekommen, aber ich wollte zu Revolverheld“, sagt Brigitte Deetz. „Das ist nicht meine Musik“, stellt Ehemann Herbert klar.

Anne (l.) und Steffi flippten schon mal vorm Tourbus der Helden aus. Quelle: Thomas Hoppe

Jonathan Fehling, ein neunjähriger Freizeit-Schlagzeuger aus Ribnitz-Damgarten, findet den Profi-Kollegen von Revolverheld, Jakob Sinn, toll. Gemeinsam mit Papa Ben (49) hat er auch schon ein paar Mails an sein Vorbild geschrieben. Aber zu gemeinsamer Fachsimpelei sei es leider noch nicht gekommen, sagt der Vater, der ohnehin auf deutsche Rockmusik steht. Auch für seine Tochter gibt es offenbar ein paar Revolverheld-Lieder, die ihr gut gefallen. So versichert es die 11-Jährige jedenfalls.

Die Massen sind begeistert, an der Promenade stehen Zaungäste und freuen sich über die Melodien, selbst die Sonderparkplatz-Wächterin am Rande des Ortes (gegenüber von Neue Nottorf) fühlt sich etwas entschädigt für ihr stundenlanges Alleinsein mit hunderten Autos: „Ich kann die Titel hier ja auch hören“, sagt sie zur OZ. Doch im fernen Bad Doberan soll sich jemand über die Lautstärke zu später Stunde geärgert haben, war am Samstag in der Münsterstadt zu hören.

