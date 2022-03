Für einen PCR-Test stand eine Bad Doberanerin zwei Stunden im Freien an – und das obwohl es ihr nicht gut ging. Auch die anderen Testzentren in Neubukow und Kühlungsborn sind gut ausgelastet. Hier können Sie sich testen lassen.

Über den ganzen Parkplatz reicht die Schlange am Bioserv-Testzentrum am Markt in Bad Doberan am Montag. Quelle: Cora Meyer