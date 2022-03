Riesen-Andrang bei PCR-Tests in Bad Doberan: Was eine Kundin erlebte

Bad Doberan

Obwohl Coronatests für Restaurants und Geschäfte meist nicht mehr benötigt werden, sind die Testzentren in der Region weiterhin sehr gut besucht. „Der Zulauf ist gigantisch“, sagt Susanne Montag, Prokuristin beim Unternehmen Bioserv, das ein Testzentrum am Markt in Bad Doberan betreibt. Dort werden Schnell- und PCR-Tests angeboten. „Es ist jeden Tag sehr viel los.“ Zwischen 300 und 400 Tests machen die Mitarbeiter jeden Tag. Davon seien jeweils etwa die Hälfte Schnell- und PCR-Tests. Das Unternehmen würde gern mehr Personal einstellen. „Der Bedarf wäre da, die Kapazitäten auch“, sagt Susanne Montag. Allerdings fehle die Planungssicherheit. „Wir wissen nicht, was auf uns zukommt.“

Lange Wartezeiten für Kunden

Ärgerlich ist das für Kunden wie Manuela Roß aus Bad Doberan. Insgesamt zweieinhalb Stunden hat sie am Montag draußen in der Schlange vor dem Testzentrum gestanden. Zunächst musste sie einen Schnelltest machen. „Da waren zwei Leute vor mir.“ Für den anschließenden PCR-Test allerdings musste sie sich dann wieder hinten anstellen – an die Schlange, die inzwischen viel länger geworden war. „Es ging mir nicht gut“, sagt sie. Zwischendurch musste ihr Lebensgefährte ihr sogar etwas zu trinken bringen. „Man kann froh sein, dass schönes Wetter war“, sagt die Bad Doberanerin.

Das sei organisatorisch nicht anders möglich, sagt Susanne Montag. Ein Mitarbeiter sei für den Empfang aller Kunden zuständig. „Wir bemühen uns, die Wartezeiten und Abläufe zu optimieren“, sagt die Diplombiologin. Außerdem nehme man Rücksicht auf das Befinden. „Wir haben oft Kunden, die symptomatisch erkrankt sind und beispielsweise Fieber haben.“ Man wolle natürlich nicht, das jemand kollabiere. Angst vor einem schweren Verlauf hätten die meisten Menschen aber nicht mehr. „Die Maßnahmen selbst schrecken mehr ab als die Symptomatik“, sagt Susanne Montag.

Labore mit PCR-Tests stark ausgelastet

„Ein Schnelltest in der Häuslichkeit reicht derzeit nicht aus, weil die Labore so stark ausgelastet sind“, sagt Susanne Montag. Stattdessen wird ein zertifizierter Schnelltest aus dem Testzentrum benötigt. Aber auch wer mit einer Überweisung vom Hausarzt oder einer Bescheinigung aus der Schule oder der Kita komme oder den Besuch einer Pflegeeinrichtung plane, könne einen PCR-Test machen lassen. „Ich finde es nicht in Ordnung, dass es nur ein Zentrum gibt, wo man einen PCR-Test machen kann“, sagt Manuela Roß. Nach Angaben von Susanne Montag müsse das Personal dazu jedoch speziell medizinisch geschult sein.

Das Bioserv-Testzentrum ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 17.30 Uhr sowie mittwochs und samstags 9 bis 13 Uhr offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Tests in Neubukow nehmen zu

Auch in Neubukow ist das Testzentrum noch gut besucht. „Es kommen immer noch viele zum Testen, seit der letzten Woche sogar vermehrt“, sagt Birgit Schwebs, Geschäftsführerin des Vereins „Perspektive für die Region Bad Doberan“, der das Zentrum betreibt. Einige wollten sichergehen, dass sie keine Viruslast in sich tragen und niemanden gefährden. Andere seien verunsichert, weil sie einen Schnupfen hätten.

Selbst wenn die Zahlen rapide zurückgehen sollten bleiben wir als Testzentrum bestehen. Wir sind ein Angebot für die Neubukower. Das Schnelltestzentrum im Panzower Landweg 1a ist montags bis freitags von 8 bis 15.40 Uhr geöffnet. Termine können auf www.schnelltest-neubukow.de gebucht werden.

Bis zu 600 Tests am Tag beim DRK

Auch die Auslastung in den Schnelltestzentren des Deutschen Roten Kreuzes ist weiterhin gut. „Ein Rückgang an Testbedarf ist nicht zu erkennen“, sagt Susann Wieland, Mitglied des Vorstandes des Kreisverbandes Bad Doberan. Zwischen 350 und 500 Tests würden pro Tag durchgeführt, an manchen seien es sogar 600. Insgesamt fünf Testzentren betreibt das DRK im Landkreis Rostock. Das Zentrum in Kühlungsborn in der Pfarrscheune (Schloßstraße 19) ist montags, mittwochs, samstags und sonntags von 12 bis 17.45 Uhr sowie dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 14.45 Uhr geöffnet. In Bad Doberan kann man sich in der Mehrzweckhalle (Verbindungsstraße 14) testen lassen. Geöffnet ist dienstags, donnerstags und freitags 14 bis 18 Uhr, montags und mittwochs 8 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 13 Uhr und sonntags 12 bis 18 Uhr. Unter www.testzentren-mv.de können Termine vereinbart werden

In Rerik betreibt die DLRG ein Testzentrum (Zum Dolmen 1), das montags bis sonntags von 17 bis 19 Uhr geöffnet ist. Terminvereinbarung unter https://rerik.dlrg.testq.io/login

Auch die KiComed-Testzentren in Kühlungsborn und Heiligendamm sind weiterhin in Betrieb. Im Konzertgarten West (Strandpromenade 19) ist montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Im Molli-Bahnhof in Kühlungsborn Ost (Karl-Risch-Straße) kann man sich montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr testen lassen. Das Testzentrum am Grand Hotel Heiligendamm ist montags bis sonntags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Von Cora Meyer