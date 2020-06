Kühlungsborn

450 Tonnen schwer, 60 Meter hoch: Seit Sonnabendabend dreht sich das Riesenrad auf dem Baltic Platz in Kühlungsborn für die Fahrgäste. 420 Personen kann es auf einmal befördern. Damit sei es von der Kapazität her, das weltweit größte, transportfähige Riesenrad, so Betreiber Patrick Greier. Mindestens zwei bis drei Monate möchte er auf dem Baltic Platz stehen bleiben. Der Aufbau dauert drei Tage mit acht Facharbeiten.

Vom Riesenrad aus können Fahrgäste den Konzertgarten West und die Villa Baltic von oben sehen. Von Weitem grüßt der Leuchtturm Buk.

