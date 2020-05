Ringen um neues Strandzentrum in Bad Doberan: Darum muss der Investor nachbessern

Bad Doberan

Der Rohbau des Service-Centers an der Heiligendammer Seedeichstraße ist fast abgeschlossen. Die Tiefgarage steht, im Erdgeschoss sind ein Café und ein Restaurant vorgesehen, in den beiden Geschossen darüber Ferienunterkünfte sowie drei Betreiberwohnungen. „Mit dem ersten Bauabschnitt sind wir fertig“, sagte Investor Klaus König auf der jüngsten Sitzung des Doberaner Bauausschusses.

„Jetzt würden wir gern mit dem zweiten Bauabschnitt beginnen.“ Wird der zweite Bau genehmigt, sollen die Ferienwohnungen zu Hotelzimmern werden. Dazu kommen Gastronomie und Gewerbe. Beide Gebäude sollen über eine Brücke miteinander verbunden werden. Auf dem zweiten Gebäude ist zudem eine Dachterrasse geplant.

Zuwegung fehlt in Darstellungen

Auch dafür liege eine entsprechende Baugenehmigung vor, so König. Mit einer Einschränkung: „Es darf hier nicht gebaut werden, wenn eine etwa 200 Quadratmeter große Fläche zwischen Grundstück und Seedeichstraße nicht durch die Stadt verkauft wird“, erklärte der Ausschussvorsitzende Marcus Fourmont. „Dieser Verantwortung müssen wir uns bewusst sein.“

„Was soll ich denn noch alles planen – dann baue ich eben nur Ferienwohnungen und gut.“ Klaus König, Investor Quelle: Klaus Walter

Denn bislang fehlte in den Darstellungen des Investors für das östliche Grundstück eine entsprechende Zuwegung. „Wir wollen vor den geplanten Gewerbeeinheiten eine angenehme Treppauf-Treppab-Situation schaffen“, sagte König. „Behindertengerechte Zugänge wären auch von vorn möglich – deshalb möchte ich das Areal in diesem Bereich dazu erwerben.“

Acht Parkplätze an der Seedeichstraße fallen weg

Und hier liegt die Krux: Auf diesem Teilstück befinden sich aktuell noch 13 Parkplätze. „Fünf Parkflächen Richtung Börgerende bleiben bestehen, acht würden künftig wegfallen“, sagte Norbert Sass, Leiter im Amt für Stadtentwicklung. „Aber wir müssen uns fragen, was die Stadt mit dem Bebauungsplan erreichen will – nämlich ein Versorgungszentrum.“ Die dafür notwendigen Gewerbe wären ohne eine vorgebaute Terrasse nicht realisierbar, so Sass: „Und unser Ziel ist eben nicht, dass hier nur Ferienwohnungen ohne weitere Funktionen entstehen, sondern auch Gewerbeeinheiten für einen Strandservice.“

So könnte das neue Service-Center an der Seedeichstraße in Heiligendamm insgesamt aussehen. Quelle: Klaus König

Nach Auffassung von Ausschuss-Mitglied Bastian Strahlmann geht König das Bauvorhaben in der falschen Reihenfolge an: „Ich verstehe, dass Zugänge sein müssen – aber ich plane doch nicht ein Gebäude bis an die Baugrenze, um danach noch etwas davor setzen zu müssen.“

Das sah unter anderem auch Thomas Römhild so – und schlug vor, den Bereich insgesamt noch einmal zu überplanen und darzustellen, wie man etwa mit Blick auf Fußgänger und Parkflächen Gebäude und Strand miteinander verbinden kann: „Wir brauchen einen ordentlichen Lageplan ohne Fehler oder Verzerrungen.“

Bauausschuss verlangt konkrete visuelle Darstellung

Ein Anliegen, das bei Klaus König offenbar auf wenig Gegenliebe stieß. „Was soll ich denn noch alles planen?“, fragte der Investor. „Der Bebauungsplan existiert seit 2004, und ich will nicht noch ein weiteres Jahr warten – dann baue ich eben nur Ferienwohnungen und gut.“ Es gebe jetzt keinen Grund für Fatalismus, entgegnete Marcus Fourmont: „Der Bauausschuss möchte der Terrassenplanung ja grundsätzlich zustimmen – es fehlt nur noch eine letzte visuelle Darstellung, damit wir uns das konkret vorstellen können.“

„Der Bauausschuss möchte der Planung grundsätzlich zustimmen – es fehlt nur noch eine letzte visuelle Darstellung.“ Marcus Fourmont, Vorsitzender Bauausschuss Quelle: Anja Levien

Letztlich einigten sich die Ausschussmitglieder nach einer zehnminütigen Beratungspause mehrheitlich darauf, über diese Darstellung in einer Sondersitzung am 9. Juni zu beraten – bevor über den avisierten Grundstücksverkauf in der Versammlung der Stadtvertretung am 15. Juni hoffentlich abschließend entschieden wird.

Dann könnte ein jahrelanges Hickhack um das Areal an der Seedeichstraße zwischen Saisonparkplatz und Grand Hotel doch noch zu einem gütlichen Ende kommen. Denn seit 2013 plant Investor König, das Gelände touristisch zu entwickeln. Viele Entwürfe, Pläne und sogar Klagen später wurde schließlich im August 2017 der Bebauungsplan 25 dahingehend geändert, dass in einem nun dreigeschossigen Gebäude neben einer Strandversorgung und öffentlichen Toiletten auch Ferienwohnungen, eine Betreiberwohnung sowie eine Tiefgarage möglich sind.

