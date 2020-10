Roggenstorf

Manfred Rohde interessiert sich brennend für Geschichte, insbesondere für die Geschichte seiner Nordwestmecklenburger Heimat. Schon als Junge, in der Schule, sagt er, habe ihn alles, was mit Geschichte zu tun hatte, fasziniert. Sein erstes Buch zur Historie vom Schloss in Kalkhorst veröffentlichte er im Jahr 2009. „Richtig Zeit für meine Interessen hatte ich jedoch erst, nachdem ich in Rente gegangen war.“, sagt er. Inzwischen hat er sein 14. Buch auf den Markt gebracht.

„Chronik Roggenstorf“ steht in goldgelben Lettern schlicht auf dem lindgrünen Einband. Darunter das Wappen von Roggenstorf, auf dem drei Ähren und ein aufgeschlagenes Buch zu sehen sind, und der Name des Chronisten. Mit den Roggenähren lehnt sich das Wappen an den Klang des Ortsnamens an. Das aufgeschlagene Buch verweist auf den Schriftsteller Fritz Reuter, der seine Frau Luise in Roggenstorf fand und dort eine Weile lebte.

Persönlichkeiten der deutschen Geschichte

Luises Vater, Wilhelm Gottlieb Peter Kuntze (1778 –1863), war in den Jahren von 1818 bis 1858 Pastor in Roggenstorf. Ein gewisser Pastor Schliemann aus Kalkhorst wiederum, der Fritz und Luise später traute, war ein Onkel des berühmten deutschen Archäologen Heinrich Schliemann (1822 – 1890). Und das sind längst noch nicht alle großen Namen, die sich in der Roggenstorfer Dorfgeschichte und in Rohdes Chronik wiederfinden.

Am 22. Dezember 1930 erblickte auch Niels Sönnichsen in Roggenstorf das Licht der Welt. Sönnichsen sollte später einer der führenden Aids-Forscher der DDR werden. Mit nur 36 Jahren wurde er kommissarischer Leiter der Hautklinik der Universität Jena und damit damals der jüngste Chefarzt Deutschlands.

„Ein Dorf kann noch so klein sein“, sagt Rohde, „zutragen kann sich in ihm trotzdem eine Menge. Auch einiges, das weit über den dörflichen Rahmen hinausweist.“ Oft seien es Zufälle, die ihn zu dieser oder jener Geschichte führen. Er findet zum Beispiel einen alten Zeitungsartikel in einem Archiv, nimmt die Fährte auf, recherchiert, findet weitere Hinweise und erzählt die Geschichte weiter, entweder zurück oder nach vorne. „Die Arbeit in den Archiven ist dabei das Mühsamste.“, sagt er. Vor allen Dingen dann, wenn Texte in alten Schriften zu entziffern sind. Richtig kreativ würde der Prozess erst dann, wenn er das gefundene Material in eine Ordnung brächte und damit anfinge, zu schreiben und den Rahmen, in dem alles seinen Platz finden soll, zu gestalten.

Archivarbeit ist mühsam

Geboren wurde der Hobby-Chronist im Jahr 1951 in Grevesmühlen. Im Dorf Kalkhorst, unweit der Kleinstadt im Hinterland der Ostsee, wuchs er auf. Nach der Schule absolvierte Rohde eine Ausbildung mit Abitur bei der Deutschen Seereederei der DDR und schipperte eine Weile über die Meere. Nach der Wende war er als Steuerberater tätig. In der Region kennen ihn viele Menschen auch als den vorübergehenden Schlossherrn von Kalkhorst. Im Jahr 1999 kaufte er das Schloss, im Jahr 2015 verkaufte er es wieder.

Inzwischen lebt er in Grevesmühlen. Die Anregungen für neue Buchprojekte kämen mittlerweile von außen. So auch die Anfrage, ob er sich nicht mit Geschichte von Roggenstorf beschäftigen wolle. In diesem Fall war es Udo Suhrbier aus Roggenstorf, der bei Rohde anfragte. Suhrbier selbst besitzt eine große Sammlung aus historischen Dokumenten und Fotos seiner Familie, dem Dorf und der Region, ebenso wie eine Sammlung historischer Gerätschaften, die sich alle in einer Scheune auf dem großen Suhrbierschen Familienanwesen in Roggenstorf befinden. „Ohne den Zugang zu den Archiven der Familie Suhrbier wäre das Buch nicht, was es ist.“,sagt Rohde.

Zusammenhänge klären und Geschichten weitererzählen

Berühmte Namen allein, erklärt er noch, und so schreibt er es auch im Vorwort der Chronik, sind es nie allein, die ihn motivieren, immer wieder die Orte in seiner Heimat genauer unter die Lupe zu nehmen. Er entdecke durch seine Recherchen für sich selbst immer wieder Neues. „Man denkt doch immer, man kennt sich schon gut aus in seiner Gegend. Roggenstorf liegt nur wenige Kilometer von Kalkhorst entfernt. Doch dann taucht man in all die Geschichten ein, lernt neue, interessante Menschen kennen, und erfährt Schönes, Trauriges, Interessantes und Alltägliches.“

Am meisten, sagt Rohde, fasziniere ihn vielleicht aber der größere Zusammenhang, der sich plötzlich, ausgehend von komplett dörflichen Geschehnissen, zu größeren geschichtlichen Vorgängen herstelle. Nicht nur bei bekannten Menschen wie Reuter, Schliemann und Sönnichsen, bedeutende Persönlichkeiten ihrer Zeit. Diese Zusammenhänge herauszuarbeiten und darzustellen, sei eine besondere Herausforderung.

Von Annett Meinke