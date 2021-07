Roggow

Der Gedanke kam ihm beim Erwachen an einem frühen Oktobermorgen: „Mir wurde urplötzlich klar, dass ich gegen den allgemeinen Corona-Blues und für mein eigenes seelisches Wohlbefinden etwas tun muss.“ Der Roggower Thomas Wodetzki (64), der noch immer unter den Folgen eines schweren Sturzes vor fünf Jahren leidet, hatte in diesem Moment eine Idee, um endlich aus dem Stimmungstief zu kommen. Für den gelernten Elektriker, der Anfang der 1980er Jahre an der Fachschule für Angewandte Kunst in Heiligendamm den Abschluss als Diplomformgestalter erwarb, war klar, dass er beide Probleme nur mit einer künstlerischen Äußerung bewältigen konnte.

„So kam ich darauf, eigenes Strandgut zu erzeugen. Dazu wollte ich Fische aus Ton brennen. Gemeinsam mit kleinen Holzbooten, wie ich sie als Kind mit Opa geschnitzt hatte, sollten sie an den Strand gelegt werden. Die Menschen, die sie finden, sollten dadurch eine kleine Freude haben“, sagt der Künstler. Er habe sich auch deshalb für Plattfische entschieden, weil sich diese, bedingt durch ihre Körperform, besser auf dem Sand platzieren ließen.

Fachliche Kenntnisse dank Ergotherapie

Obwohl er kein ausgebildeter Keramiker sei, habe er sich entschlossen, Gold-, Grau- und Steinbutt sowie Seezunge zu formen. Die fachlichen Kenntnisse dafür hatte sich Wodetzki während der Ergotherapie nach seinem Unfall angeeignet. Dabei lernte er durch die künstlerische Arbeit mit Ton, seine mehrfach gebrochenen Hände wieder so wie zuvor zu gebrauchen.

Der Roggower Künstler Thomas Wodetzki mit von ihm geformten Plattfischen aus Keramik, die beim Brennen beschädigt wurden. Quelle: Werner Geske

Und nicht nur dieser Erfolg stellte sich ein. Damals sei ihm schon bei seiner ersten Arbeit, einem naturgetreu geformten Nashorn, großes Talent bescheinigt worden, erzählt er. Dafür, dass ihm dieses Lob Mut machte, sprechen inzwischen viele reizvolle Keramiken, die in seiner kleinen Galerie in der Roggower Pappelallee 3 zu sehen sind.

21 platte Meeresbewohner geformt

Das relativ neu entdeckte Talent kam ihm nun bei seinem Vorhaben, 21 platte Meeresbewohner zu formen, zugute. „Diese Zahl wählte ich, um mit meinem Vorhaben an das Corona-Jahr 2021 zu erinnern“, begründet er seine Wahl. Mit der Umsetzung seines Planes wartete Thomas Wodetzki allerdings noch bis zum Februar: „So viele Fische, immerhin lebensgroß, ließen sich mit meinen Möglichkeiten ja auch nicht so schnell herstellen.“

Doch dann entstanden Tag für Tag im Brennofen die auf der Oberseite graubraun gefärbten, mit rötlichen bis gelben Punkten gesprenkelten Schollen - lasiert und gebrannt – dem Original täuschend ähnlich. Nun sollten die auf ihrer weißen Unterseite u. a. nummerierten und mit der Aufschrift Rerik 2021 versehenen Keramiken endlich die Menschen erreichen.

Auch dafür hatte ihr Schöpfer genaue Vorstellungen. Der passionierte Eisbader legte seinen ersten Steinbutt im Morgengrauen des 24. Februar im Strandabschnitt zwischen Reriker Steilküste und Schustertreppe ab: „Ich wollte ja unerkannt bleiben!“ Vier Tage später folgte ein Graubutt, am 3. März ein Goldbutt und am 6. März eine Seezunge.

Aktion war anonym gedacht

Insgesamt sechs Steinbutte und je fünf Graubutte, Goldbutte und Seezungen platzierte ihr Schöpfer bis zum 1. Juni an verschiedenen Orten und blieb dabei, so wie gewünscht, fast anonym. Seine Identität flog nur einmal auf, als er am 9. März Fischer Pinkis mit einem Steinbutt überraschen wollte und dabei ertappt wurde: „Ich bin daraufhin wie ein kleiner Schuljunge geflüchtet. Anschließend wurde die Sache telefonisch geklärt und dabei erfuhr ich, dass ich mit dem Butt viel Freude bereitet hatte. Und darum ging es ja schließlich.“

Die geformten Plattfischen aus Keramik wurden beim Brennen beschädigt. Quelle: Werner Geske

Auch Fischer Never und die Fischräucherei Scheller sowie das Heimatmuseum bedachte Wodetzki unerkannt mit seinen künstlerischen Arbeiten. Wer die anderen Finder seiner Fische sind und was sie bei ihnen ausgelöst haben, weiß er allerdings nur im Falle der Reriker OZ-Leserin Mareike Beler, die sich nach mehreren Schollenfunden begeistert an die Redaktion wandte, um in Erfahrung zu bringen, wer hinter der Aktion steckt.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun entschloss sich der Künstler, sein Schweigen zu brechen: „Ich bin sehr zufrieden, dass das Projekt solch eine positive Resonanz findet. Für mich selbst war es wie eine Befreiung, besonders nach der langen Zeit der Isolation!“ Freuen würde er sich darüber, wenn es zu einem Treffen aller Schollen-Finder kommen würde: „Vielleicht wäre das Heimatmuseum ein geeigneter Ort dafür!“

Von Werner Geske