Bad Doberan

Ein Treppengeländer, das nicht durchgehend ist, ein Bordstein, der den Weg blockiert: In Bad Doberan gibt es rund um den Kamp einige Stellen, die für Eltern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer, Sehbeeinträchtigte oder Senioren mit Rollatoren eine Herausforderung darstellen. Die Wählergruppe Aktiv für Mensch und Umwelt setzt sich für Barrierefreiheit in Bad Doberan ein. Bei einem Rundgang zeigt Carsten Großmann kritische und gefährliche Stellen. Der Fachplaner für Barrierefreiheit möchte gerne für das Thema sensibilisieren.

Dabei geht es dem Bad Doberaner um Gleichberechtigung für alle. Ob Familien mit Kindern, Senioren, Fahrradfahrer oder Fußgänger – jeder soll sich ohne Barriere bewegen können. „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“, sagt Carsten Großmann. In Bad Doberan wurde vor über einem Jahr die Richtzeichnung beschlossen, also wie wir mit taktilen Elementen umgehen. Im übertragenden Sinne sind das die Verkehrszeichen für diejenigen, die eine mobile oder visuelle Beeinträchtigung haben.

Was heißt Barrierefreiheit? Nach dem Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz - BGG), § 4 Barrierefreiheit: Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.

Darunter falle zum Beispiel das Blindenleitsystem. „In Bad Doberan ist versucht worden, das umzusetzen, aber in jeder Straße gibt es ein anderes, sodass die Blinden immer neue Verkehrszeichen lernen müssen“, erläutert Großmann. Und auch nicht überall ist es optimal umgesetzt. Beispiel Alexandrinenplatz. Die Platte mit den gewölbten Punkten in der Nähe des Zebrastreifens bedeute Aufmerksamkeit. Über die Platte mit den haptischen Linien wisse der Blinde, wohin er gehen könne. Am Straßenrand angekommen verdeutlichten mehrere Platten mit Linien quer zur Straße, dass dies ein sicherer Übergang sei, erläutert Großmann.

Doch genau so wird der Blinde auch vom Seiteneingang Bäckerei Sparre auf die Kreuzung Mollistraße, Alexandrinenplatz geführt, wo die Autos aus Richtung Gemüsehändler kommen. Allerdings handelt es sich hier keineswegs um einen gesicherten Übergang. Dem Blinden werde das aber suggeriert. Eigentlich müssten hier zwischen Noppenplatte und Platte mit Linien ein deutlicher Abstand sein, erläutert Großmann. Dann wisse der Blinde, er müsse stoppen.

Mollistraße ist eine Herausforderung

Sich in der Innenstadt fortzubewegen, ist auch eine Herausforderung für Rollstuhlfahrer oder Eltern, die einen Kinderwagen schieben. Die Mollistraße als Fußgängerzone ist geprägt von Kopfsteinpflaster, Bordsteinen, auf den Fußwegen Bänke, Blumenkübel und Ständen der Händler. „Mit dem Kinderwagen übers Kopfsteinpflaster ist eine Quälerei“, sagt Großmann. „Ein Rollstuhlfahrer oder Blinder kann die Mollistraße nicht einfach queren. Daher auch unsere Forderung, alles auf ein Niveau anzuheben.“ Ein wichtiger Schritt sei, dass die Barrierefreiheit beginnend mit der Mollistraße im Mobilitätskonzept festgeschrieben wurde.

In diesem findet sich auch die Kreuzung Severinstraße/ Mollistraße/ Goethestraße wieder. „Für normale Fußgänger ist die schon gefährlich. Für Kinder oder Senioren ist die gar nicht erfassbar. Sie ist zu unübersichtlich.“ Autos, Radfahrer, Fußgänger – alle treffen hier nahezu ungeordnet aufeinander. Carsten Großmann weist beim Presseshop Schwede auf den Fußboden. Auch hier wird dem Blinden suggeriert, er könne auf einen sicheren Übergang die Straße queren, also einfach loslaufen. Und: Auf der gegenüberliegenden Seite, dem Fußweg vor Rossmann, angekommen, findet sich gar kein Blindenleitsystem.

Wunsch: Übersichtsplan, der für alle lesbar ist

Familien, Fahrradfahrer, Blinde – Carsten Großmann denkt bei Barrierefreiheit auch an die Touristen, die sich in der Stadt orientieren müssen. Er setzt sich daher auch für einen taktilen Übersichtsplan an markanten Punkten wie Kamp oder Palaisgarten ein, quasi eine Karte, die sich ertasten lässt und für jeden lesbar ist. „Wir sind eine Stadt, die von Touristen lebt.“

Barrierefreiheit bedeute auch, sichere Straßenübergänge zu schaffen. „Für Sechsjährige ist die Severinstraße eine Barriere, weil sie zwischen den geparkten Autos die Straße überqueren müssen.“ Carsten Großmann empfiehlt jedem, sich zwischen zwei geparkten Autos zu hocken und zu versuchen, die Straße einzusehen. Das ist der Blickwinkel der Kinder.

Der Stadtvertreter nennt viele solcher Beispiele während des Rundgangs: dass ein Rollstuhlfahrer zum Beispiel nicht an den Briefkasten des Rathauses kommt, oder, wenn er vom Kamp-Ausgang auf Höhe Kreisverwaltung die August-Bebel-Straße quert, auf einen Bordstein trifft. „Bad Doberan beschäftigt sich schon mit dem Thema Barrierefreiheit, aber wir sind alle noch in der Lernphase“, sagt Großmann und betont, dass die Stadtverwaltung auch viele Hinweise schon aufgenommen habe.

Mit Rollstuhl oder Kinderwagen vom Kamp kommend muss nach der Überquerung der August-Bebel-Straße erst der Bordstein überwunden werden, um auf den Fußweg zu gelangen. Quelle: Anja Levien

„In Bezug auf Barrierefreiheit gibt es in Bad Doberan noch einiges zu verbessern“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. Daran werde gearbeitet. Ein Meilenstein wäre der komplette Umbau der Mollistraße in eine Fußgängerzone, die diesen Namen auch verdiene. Das soll im Haushalt 2022/23 in Angriff genommen werden. Die gesamte Kreuzung Severinstraße / Mollistraße/ Goethestraße sei unübersichtlich. Hier sei man mit dem Landkreis bereits im Gespräch, um eine Lösung zu finden. Ihm selbst sei die Teilhabe von Menschen mit Handicap sehr wichtig. Die Stadt Bad Doberan arbeite eng mit dem Behindertenbeirat der Stadt zusammen.

Dennoch: Selbst bei aktuellen Umgestaltungen wie dem Palaisgarten, wo die Stadtverwaltung den Behindertenbeirat mit einbezogen hatte, sei nicht alles optimal umgesetzt worden, so Carsten Großmann. Auch hier gebe es ein anderes Blindenleitsystem – in Form kleiner Pflastersteine an einer Seite des äußeren Weges. „Wer als Rechtshänder mit seinem Blindenstock von der August-Bebel-Straße den Palaisgarten betritt, wird das Blindenleitsystem nicht finden.“ Auch die Bänke für die Rollstuhlfahrer, die an einer Seite keine Armlehne haben, seien zwar gut gedacht, aber nicht vollkommen. Der Platz für den Rollstuhl neben der Bank sei lediglich 72 Zentimeter breit. „90 Zentimeter müssen es aber mindestens sein“, so Großmann.

Wenig Platz für Rollstuhlfahrer, um auf die Bank zu gelangen: 72 Zentimeter sind es auf befestigtem Boden neben der Bank, 90 müssten es laut Carsten Großmann sein. Quelle: Anja Levien

Wie barrierefrei ist Bad Doberan also? „Wir brauchen noch ein weiteres Jahrzehnt. Wir haben wichtige Schritte gemacht“, sagt Großmann auch mit Blick auf das Mobilitätskonzept. „Wenn wir alle rücksichtsvoll miteinander umgehen, dann ziehen wir in zehn Jahren ein besseres Fazit.“ Dabei sei die größte Barriere oftmals in den Köpfen der Menschen. „Wenn wir die beseitigen, dann folgt der Rest von allein.“

Von Anja Levien