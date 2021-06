Rosenpark in Groß Siemen öffnet am Wochenende

Groß Siemen

„Die Rosen ergießen sich gerade in einem Blütenmeer üppig und schwer hängend und duftend an den Sträuchern. Seelenbalsam!“ Das meldet die Rosenparkchefin Edda Schütte aus dem Kröpeliner Ortsteil Groß Siemen und ergänzt: „Aus gegebenen Anlass öffnen wir den Park am Samstag und Sonntag jeweils zwischen 14 und 18 Uhr. Einfach so, noch nicht wieder wie gewohnt, mit einem Rosenfest.“

Rosenpark soll Außenstandort für Buga 2025 werden

Vor Corona hatten Edda Schütte und ihre Familie alljährlich im Juni in ihren Park zum Rosenfest mit Kaffeekränzchen und Musik eingeladen. Die Anwältin war im Jahr 1990 gemeinsam mit ihrem Mann Dieter und den ersten beiden Kindern aus Hamburg in die Region gekommen. 2001 übernahmen sie das Gutshaus. Derzeit stehen hier mehr als 240 verschiedene Rosensorten und Edda Schütte möchte im Jahr 2025, wenn die Bundesgartenschau in Rostock stattfindet, in Groß Siemen mit ihrem Buga-Park ein Außenstandort sein.

