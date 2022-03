Rostock: 17 große Fässer mit giftigem Öl auf Wiese entsorgt 

Rostock-Stuthof

Eine große Umweltverschmutzung hat am heutigen Freitagvormittag in Rostock Polizei, Feuerwehr, Umweltamt und einen Entsorger auf den Plan gerufen. Bislang unbekannte Täter haben in Stuthof illegal 17 große Fässer mit giftigem Öl auf einer Wiese entsorgt.

Aufgefallen war der Sondermüll einem Mitarbeiter eines deutschen Übertragungsnetzbetreibers, der gerade eine Baustelle begutachtet. Die Fundstelle befand sich in der Nähe des beliebten Ausflugsziels Schnatermann. Nach dem Fund der 17 Fässer verständigte der Mann Feuerwehr und Polizei. Wenig später trafen die ersten Fahrzeuge ein. Die Beamten untersuchten die Fässer, aus denen bereits dicke, schwarze Flüssigkeiten und Massen ausgetreten waren. Bei genauerem Begutachten der Fässer stand fest, dass es sich bei dem Inhalt vermutlich um Alt- oder Schweröl handeln muss.

Verschmutzer wollte vermutlich Kosten für Altölentsorgung entgehen

Die Einsatzkräfte gingen davon aus, dass jemand – vermutlich um hohe Kosten zu sparen – seine Altölfässer einfach auf der Wiese entsorgt hat. Die Kosten für eine Entsorgung von Öl in der Menge dürften sich gut und gern auf mehrere Tausend Euro belaufen. Auf den Fässern, die teilweise schon durchgerostet waren, klebten Schilder mit der Aufschrift „Grapefruit Juice Concentrate“. Grapefruitsaft-Konzentrat war jedoch nicht im Inneren der Fässer.

Aus einem verrosteten Fass dringt die giftige Substanz. Quelle: Stefan Tretropp

Auch ein Vertreter des Umweltamtes rückte nach Stuthof aus. Zeitgleich verständigte man den Entsorger Veolia, der sich mit einem Sonderabfallbehälter auf den Weg machte und die Sicherstellung der Fässer übernahm. Inwieweit giftige Stoffe auch in das Erdreich eingedrungen sind, konnte vor Ort nicht ergründet werden.

Auch in Peez wurden giftige Ölfässer gefunden

Die Polizei hat eine Anzeige wegen eines Umweltdeliktes gegen Unbekannt aufgenommen. Nicht nur in Stuthof wurden derartige Fässer mit giftigem Inhalt gefunden, sondern auch im benachbarten Peez, unweit des Überseehafens. Dort mussten Feuerwehr und Umweltamt zu weiteren 23 Fässern ausrücken. Auch hier laufen die Ermittlungen.

Von Stefan Tretropp