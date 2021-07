Rostock

Gute Nachrichten für Impfwillige in der Hansestadt: Das Impfzentrum in der Rostocker Hanse Messe bietet in dieser Woche noch mehr als 3000 Termine für Erstimpfungen an. Am Mittwoch, 14. Juli, wird Moderna an über-18-Jährige verimpft. Donnerstag und Freitag sind die Termine mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren freigegeben.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle, die zwischen 12 und 15 Jahre alt sind und an diesen Tagen eine Erstimpfung haben wollen, müssen durch einen Sorgeberechtigten begleitet werden. Auch für die kommenden Wochen sind noch freie Kapazitäten im Rostocker Impfzentrum angekündigt. Ein Teil der Biontech-Termine ist exklusiv online fest zu buchen.

Der Großteil der Termine sei laut Auskunft der Hansestadt aber auch telefonisch unter der Nummer 0381/202 711 15 buchbar. Alternativ können sich Interessenten auch online unter https://www.corona-impftermin-mv.de für einen Termin registrieren.

Von Claudia Labude-Gericke