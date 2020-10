Rostock/Bad Doberan

Nach mehreren Wohnungseinbrüchen im Rostocker Nordwesten und in Bad Doberan hat die Polizei die Einbruchsserie nun aufgeklärt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann, der bereits wegen Einbruchs im Jahr 2016 ins Gefängnis musste. Der 33-Jährige kam aber vorzeitig im Februar 2020 aus der Haft, der Rest seiner Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Seit dem 19. August 2020 brach er dann erneut in Wohnungen der Hansestadt und des Landkreises ein. Dabei stahl er Eigentum im Wert von insgesamt 6000 Euro und verursachte Schäden an den Häusern in Höhe von circa 2000 Euro. Bei seinem Vorgehen hinterließ er fast keine Spuren. Nur im Türrahmen als auch in der Tür erkannten die Ermittler kleinste Einstichstellen. Sie kannten diese Vorgehensweise bereits aus dem Verfahren im Jahr 2016.

Sechs Jahre Haft drohen

Zur gleichen Zeit zeichnete in Bad Doberan eine Überwachungskamera an der Haustür eines Wohnhauses den Täter auf frischer Tat auf. Daraufhin konnte er zweifelsfrei identifiziert werden. Man konnte ihm insgesamt sieben Tatorte anhand des Videomaterials zuordnen.

Am 1. Oktober wurde dann der Haftbefehl gegen den 33-Jährigen durchgesetzt, der sich in einem Einkaufsmarkt in Rostock-Lütten Klein aufhielt. Der Beschuldigte führte in seiner Tasche sogar Einbruchswerkzeug mit sich. Außerdem fanden die Einsatzkräfte diverse Betäubungsmittel sowie Konsumutensilien. Ihn erwartet nun eine Freiheitsstrafe von fünf bis sechs Jahren zusätzlich zu seiner zwölfmonatigen Bewährungsstrafe.

