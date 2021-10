Rostock

In der Rostocker Grubenstraße rollen jetzt die Bagger: Unternehmer Jonas Holtz plant in einer 3000 Quadratmeter großen Baulücke an der Ecke zur Großen Wasserstraße den Bau eines Gebäudekomplexes mit Geschäften und Wohnungen. Letztere will bald auch die WG Union auf einem Grundstück schräg gegenüber schaffen.

Für die von Verkehr und Parkplatznot gebeutelte Östliche Altstadt wären diese zwei Bauprojekte an der wichtigen Durchfahrtstraße eigentlich schon genug. Ortsbeiratsvorsitzender Andreas Herzog fürchtet für seinen Stadtteil aber noch Schlimmeres: „Gefühlt wird die Innenstadt in den kommenden Jahren von zahlreichen Großbaustellen eingekesselt“, sagt er.

Großbaustellen greifen ineinander

Schließlich soll ab 2022 der dringend nötige Erweiterungsbau der Hochschule für Musik und Theater (HMT) starten. Ungefähr dreieinhalb Jahre sind dafür veranschlagt. Auch diese Baustelle liegt inmitten der Östlichen Altstadt, genau an der Hauptverkehrsader Am Strande und gegenüber der bereits laufenden Baustelle für das neue Hotel- und Bürogebäude auf der Silohalbinsel. „Erschlossen werden soll das HMT-Gelände für die Baufahrzeuge aber auch über die Grubenstraße“, weiß der Ortsbeiratsvorsitzende. Zudem drohe für das Gebiet ja auch noch eine Baustelle durch die geplante Rathauserweiterung.

Immerhin: Die dringend nötige übergangsweise Instandsetzung der Vorpommernbrücke soll nach Aussagen der zuständigen Behörden von unten erfolgen und damit ohne Auswirkungen auf den Fahrzeugverkehr bleiben.

Dafür droht auf der anderen Seite der City das Chaos: Denn im Mai 2022 starten die Hauptarbeiten für die Erneuerung der Bahnbrücke am Goetheplatz. Wo sich schon zu normalen Zeiten der Berufsverkehr staut, kommt es dann zu langfristigen halbseitigen sowie wochenweisen Vollsperrungen und Schienenersatzverkehr für die Nutzer der Straßenbahn. Die Verkehrsfreigabe der Bahnbrücke ist für September 2024 vorgesehen.

Zu dieser Zeit soll nebenan schon ein großes Bauvorhaben der Ostseesparkasse gestartet sein – das Projekt „Kesselbornpark“ mit Parkhaus, Sporthalle, Bürogebäude und City-Tower-Hochhaus. Geplante Fertigstellung: 2025/26.

„Nicht vergessen dürfen wir dabei die Großbaustellen für die geplante Bundesgartenschau“, sagt Andreas Herzog. Bisher sei zwar sichtbar noch nichts erfolgt – für Januar 2023 ist aber der Baustart für die neue Fuß- und Radfahrbrücke über die Warnow angekündigt.

Im Juli des gleichen Jahres soll dann der Umbau des Stadthafens beginnen. „Bisher hieß es zudem, dass Ende 2023 auch mit dem Bau des neuen Volkstheaters am Bussebart begonnen wird“, blickt der Ortsbeiratsvorsitzende voraus. Viereinhalb Jahre Bauzeit wurden dafür veranschlagt.

Fehlende Parkflächen werden zum Problem für Arbeitnehmer

Dazu kommt: Auch nach der Bundesgartenschau kehrt am Stadthafen keine Ruhe ein. „Schließlich gibt es noch den Bau des neuen Archäologischen Landesmuseums, dessen Beginn für 2026 angekündigt ist.“ Bei aller Akzeptanz dafür, dass sich Rostock weiterentwickeln muss und soll: „Man kann nur hoffen, dass das Rathaus die Probleme, die sich daraus ergeben, im Blick hat“, so Herzog in Richtung der Verwaltung. Denn dem Innenstadtbereich drohen innerhalb eines Radius von nur wenigen Kilometern langjährige massive Verkehrsbelastungen.

Peter Magdanz teilt die Bedenken des Ortsbeiratsvorsitzenden. „In einem Flächenland wie MV ist es von immenser Bedeutung, dass die Innenstadt mit dem Auto erreichbar bleibt“, erklärt Rostocks Citymanager im Namen der Händler. Er beobachte mit Argusaugen die künftigen Planungen. „Es gibt durchaus Baustellen, die dringend nötig sind. Aber wir mahnen immer an, dass sich die Abstimmung verbessert und die Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden“, so Magdanz.

Und noch etwas stört ihn schon jetzt: „Wenn ich daran denke, dass bald der Parkplatz am Stadthafen wegfällt, ohne dass es zeitgleich adäquaten Ersatz gibt, dann wird mir angst und bange“, so der Citymanager. Die fehlenden Stellflächen seien dabei nicht vorrangig für die Kunden der Innenstadt entscheidend. „Aber der Parkplatz ist für viele, die in der City arbeiten, der einzig nahe, den sie sich noch leisten können“, sagt Magdanz.

Stadt verweist auf Nahverkehr und Park & Ride

Auf Nachfrage der OZ, wie die Ballung der Baumaßnahmen in der Innenstadt funktionieren soll, hält sich das kommunale Mobilitätsamt bedeckt. Über die Pressestelle wird lediglich ausgerichtet, dass es sich bei vielen der Projekte nicht um städtische Vorhaben handelt und deshalb der jeweilige Bauherr zuständig sei.

Sollte es dabei zu „baustellenbedingten Verkehrseinschränkungen kommen, wird es ein entsprechendes Umleitungskonzept geben“, erklärt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Weil Baustellen aber erfahrungsgemäß dazu führen, dass sich für die Verkehrsteilnehmer die Wege und die Fahrtzeit verlängern, „verweisen wir auf die bestehenden Umleitungskonzepte sowie eine verstärkte Nutzung des ÖPNV beziehungsweise des Park-and-ride-Systems“, so Kunze weiter.

Von Claudia Labude-Gericke