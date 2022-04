Sauberer Start in die Bike-Saison: In Rostock geht der erste Cycle-Wash Mecklenburg-Vorpommerns in Betrieb. Wir verraten, wie das Waschen der Fahrräder funktioniert, für welche Modelle der Automat geeignet ist und was Kunden bezahlen müssen, damit das Zweirad wieder glänzt.