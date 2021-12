Rostock

Wie viele Autofahrer „falsche“ Strafzettel bekommen haben, ob das eine Straftat oder einfach nur ein Versehen war – das prüft die Rostocker Kripo. Seit Monaten schon. Und es könnte noch länger dauern. Denn sicher ist bisher nur: Dieser Fall ist kompliziert – und er spielt auf den Parkflächen der Kolumbuspassage in Schmarl.

Dort gehen Ermittler dem Verdacht nach, dass ein privates Parkraumunternehmen ohne rechtliche Grundlage Verwarngelder für Parkvergehen verteilt haben soll. Möglicherweise an Hunderte Autofahrer. Ob mögliche Geschädigte ihr Geld zurückfordern können und wenn ja, auf welchem Weg – das sei aber noch unklar, sagt Polizeisprecherin Dörte Lembke. Ebenso unklar ist, ob es nicht einfach nur ein „Versehen“ war. „Wir sind noch mitten in den Ermittlungen.“ Die Untersuchungen hat das Sachgebiet Vermögensdelikte der Kriminalpolizei übernommen, so Lembke.

Private managen den Parkplatz

Hintergrund: Die Kolumbuspassage gehört nach OZ-Informationen der Deutschen Konsum REIT-AG. Vorstandschef ist der bekannte Investor Rolf Elgeti. Um die Verwaltung der Immobilie kümmert sich jedoch ein Rostocker Unternehmen, ein Verwalter. Dieser wiederum hat eine dritte Firma damit beauftragt, die 52 Parkplätze des Nahversorgungszentrums zu managen. Das bedeutet: Der private Parkraumservice erarbeitet Regeln für die Stellflächen und überwacht, dass diese von den Autofahrern auch eingehalten werden.

Ein übliches Prinzip. Viele Supermärkte und Einkaufszentren in Rostock nehmen die Dienste privater Parkraummanager in Anspruch, um Höchstparkzeiten oder auch die Parkscheiben zu kontrollieren. Vielerorts würden die Stellflächen sonst von Anwohnern in Beschlag genommen. Verstößt ein Autofahrer gegen die jeweils geltenden Regeln, dürfen die privaten Kontrolleure auch Verwarngelder verhängen – Vertragsstrafen, weil sich der Verkehrsteilnehmer nicht an die Regeln gehalten hat, die auf den jeweiligen privaten Flächen gelten und die er mit dem Abstellen seines Autos stillschweigend akzeptiert hat.

Falsche Firma schreibt Knöllchen

Das Problem rund um die Schmarler Passage: Dort sollte es zum 1. Januar 2021 einen Wechsel geben. Der Vertrag mit dem bisherigen Parkraumservice Eastrella (auch bekannt als EPM) endete zum Jahreswechsel, eine neue Firma – ebenfalls aus Rostock – sollte die Aufgabe übernehmen. „Eastrella“ aber soll – trotz des ausgelaufenen Vertrages – weiterhin Knöllchen auf dem Parkplatz der Passage verteilt haben. Das dürfte illegal gewesen sein.

Der neue Parkraumservice für die Passage, der offiziell seit dem 1. Januar beauftragt ist (der Vertrag liegt der OZ auszugsweise vor), hatte sich nach eigenen Angaben in den ersten Monaten bewusst zurückgehalten. Zunächst wollte man Gespräche mit den Mietern des Nahversorgungszentrums führen. Welche Parkregeln machen Sinn? Welche Höchstparkdauer ist für Händler, Arztpraxen und Fitnessstudio die richtige? Ende Mai fiel den „Neuen“ dann aber auf, dass Eastrella noch immer seine Parkschilder nicht abgebaut hatte und weiterhin Verwarngelder auf dem Parkplatz verteilt haben soll.

Der OZ liegen mehrere Fotos vor, die beweisen sollen, dass Mitarbeiter von Eastrella noch Ende Mai 2021 Knöllchen an der Kolumbuspassage verteilt haben. Zu diesem Zeitpunkt waren sie schon seit fast einem halben Jahr gar nicht mehr dazu berechtigt. Das ist jedenfalls der Ausgangspunkt auch für die Ermittlungen der Kripo. Seit Juni ermittelt wegen der dokumentierten Fälle die Polizei. „Das ist sehr aufwendig“, so Polizeisprecherin Dörte Lembke. In der Anzeige, die eine Privatperson erstattet hat (Name ist der OZ bekannt), ist die Rede davon, dass Eastrella über Monate hinweg jeden Tag mehrere Autofahrer zu Unrecht verwarnt haben könnte. Bis zu 300 Rostocker – so die Schätzung – könnten betroffen sein. Dann hätte das Unternehmen 7500 Euro ohne Rechtsgrundlage von Autofahrern eingefordert.

Nur ein Versehen?

Eastrella reagierte zunächst „mit großer Verwunderung“ auf eine erste OZ-Anfrage zu den Vorwürfen. „Ich kann Ihnen aber versichern, dass die Vertragsparameter zu dem von Ihnen angesprochenen Sachverhalt jederzeit durch uns ordnungsgemäß eingehalten worden sind“, so Gebietsmanager Thomas Wagner in einer ersten, schriftlichen Reaktion. Von den Ermittlungen habe die Firma erst durch die OZ erfahren.

Konfrontiert mit Fotos der strittigen Knöllchen antwortet dann Geschäftsführer Thomas Vorlauf: „Zum angegeben Zeitpunkt bestand sehr wohl ein gültiger Vertrag mit dem Eigentümer. Entsprechende Unterlagen wurden gestern an die Ermittlungsbehörden übergeben.“ Und: „Es mag sein, dass es einen Vertrag mit einem anderen Unternehmen für den gleichen Auftrag gab. Das kann ich nicht beurteilen.“

Der Verwalter der Immobilie gibt an, dass der Vertrag mit Eastrella zum Jahresende fristgerecht gekündigt worden sei. Doch er sagt auch: Erst im Frühjahr habe sich die Firma auf diese Kündigung gemeldet. „Wir glauben, das Ganze ist dort irgendwie untergegangen. Es soll aber mittlerweile alles geklärt sein und alle Knöllchen sollen auch erstattet werden.“ Ob das stimmt, am Ende alles ein Versehen war und betroffene Autofahrer auf eine Erstattung hoffen dürfen – Eastrella lässt weitere Nachfragen per E-Mail dazu unbeantwortet.

Von Andreas Meyer