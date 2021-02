Rostock/Sievershagen

Der Real-Markt in Sievershagen bei Rostock wird wohl von der Globus-Gruppe übernommen – aber nicht vor 2022. Das geht aus Medienberichten hervor, in denen eine Liste mit 16 Standorten aufgeführt wird. Endgültige Klarheit, wie es mit den anderen sieben Real-Standorten in MV weitergehen soll, gibt es weiterhin nicht.

Laut Bericht könnten die Umfirmierungen zu Globus im April 2021 in Braunschweig (Niedersachsen) und Krefeld (Nordrhein-Westfalen) beginnen. Ebenfalls noch in diesem Jahr würden demnach die Märkte in Essen, Wittlich und Siegen (alle NRW) den Namen wechseln.

Klarheit erst nächstes Jahr

Für die anderen elf Filialen steht dies frühestens nächstes Jahr an. Die Globus-Gruppe wollte sich auf OZ-Anfrage nicht dazu äußern. Insgesamt will Globus 24 Real-Standorte übernehmen.

Reals Mutterkonzern Metro hatte Anfang 2020 beschlossen, alle 277 Real-Märkte bundesweit an das deutsch-russische Konsortium X+Bricks zu verkaufen. Damals hieß es, dass etwa 30 Filialen geschlossen werden sollen. 50 Märkte sollten zunächst unter dem Namen Real bestehen bleiben.

1000 Mitarbeiter in MV

Ende 2020 genehmigte das Bundeskartellamt den Verkauf von 92 Filialen an Kaufland. Edeka will 44 Märkte übernehmen, auch das wurde genehmigt. Real beschäftigt in MV rund 1000 Mitarbeiter.

Globus betreibt in MV bis jetzt einen Einkaufs- und Baumarkt in Roggentin bei Rostock und einen Baumarkt in Stralsund.

Von Axel Büssem