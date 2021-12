Rostock

Die Suche nach einem Kita-Platz ist für viele Eltern in Rostock ein Graus. Aber Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) verspricht: „Fünf Kitas sollen in den nächsten Jahren noch entstehen. 50 Millionen Euro seien für Sanierung und Neubau vorgesehen. Schulen und Kindergärten haben immer Vorrang“, betont er.

Wolfgang Richter, Geschäftsführer der GGP-Gruppe, sieht allerdings etwas Entspannung bei der Suche im Vergleich zu vor zwei Jahren. „Sonst waren unsere Kitas immer voll besetzt. Jetzt gibt es ab und an doch mal ein paar freie Plätze. Sowohl im Krippen- als auch im Kindergartenbereich“, sagt er.

Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich dennoch bei den Trägern der Stadt für Eltern umgehört. Hier gibt es aktuell noch freie Plätze für den Nachwuchs:

Groß Klein:

In der Einrichtung „Kleines ganz groß“ von der Volkssolidarität gibt es 15 freie Kindergartenplätze.

Dierkow:

Die Kita „Lütt Sparling“ zwischen Dierkow und Toitenwinkel bietet noch 18 Krippen- und sechs Kindergartenkinderplätze an. Träger ist die Volkssolidarität. In der Einrichtung „Wildblume“ vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) können noch sechs Krippenkinder und 13 Kindergartenkinder aufgenommen werden. In der Kita „Steppkeland“ vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) sind ebenfalls noch Plätze frei.

Toitenwinkel:

Das „Zwergenhaus“ der Volkssolidarität hat noch für sieben Krippenkinder Platz. Die Kita „Am Wäldchen“ von der Rostocker Stadtmission hat auch noch freie Kapazitäten.

Stadtmitte:

Die Einrichtung „Marie Bloch“ von der Volkssolidarität in der Innenstadt hat aktuell noch einen Kindergartenplatz frei. Am 1. August 2022 eröffnet die Kita in der Nördlichen Altstadt, an der Lagerstraße, ehemals „Schneckenhaus“, nach einer drei Jahre langen Sanierung wieder und nimmt sehr viele Kinder auf. Insgesamt können dann hier 151 Kinder betreut werden, davon 35 im Alter von null bis drei Jahren.

Hansaviertel:

Bei den „Spurensuchern“ der Volkssolidarität ist im Kindergarten noch ein Platz frei. Im „Butzemannhaus“ des DRK können ebenfalls noch Kinder betreut werden.

KTV:

Die Einrichtung „Waldemarhof“ der GGP-Gruppe bietet auch noch freie Plätze für Kinder im Alter von null bis 5 Jahren.

Biestow:

Die Kita „De Südergören“ von der Volkssolidarität hat sogar noch 30 Plätze für Kindergartenkinder frei.

Reutershagen:

In der Einrichtung „Anne Frank“ der Volkssolidarität können noch sechs unter Dreijährige und zwei Kindergartenkinder betreut werden. Im „Tierhäuschen“ des ASB sind noch fünf Plätze für Krippenkinder und elf Plätze für Kindergartenkinder frei. Auch die Kita „St.Andreas“ der Rostocker Stadtmission hat noch Plätze frei. In der Kita „Humperdinckstraße“ der GGP-Gruppe sind ebenfalls noch Plätze im Krippen- und Kindergartenbereich frei.

Lütten Klein:

Vier Krippenplätze sind in Lütten Klein im „Lütt Kinnerhus“ der Volkssolidarität noch frei. Und auch in der Kita „Sonnenkinderhaus“ der Rostocker Stadtmission gibt es noch freie Plätze.

Lichtenhagen:

Zehn freie Krippenplätze und sieben Kindergartenplätze im „Haus Sonnenblume“ und ein Kindergartenplatz sind in der Kita „Lotsenkinder“, beide vom Träger Institut für Leben und Lernen (ILL), derzeit nicht besetzt.

Evershagen:

„De Östseegörn“ des ILL haben derzeit einen Krippenplatz und zwei Kindergartenplätze frei. Auch in der Kita „Jona“ von der Rostocker Stadtmission gibt es noch Plätze.

Schmarl:

In der Kita „Regenbogen“ der Rostocker Stadtmission freuen sich die Erzieherinnen noch über mehr Kinder.

Südstadt:

Im „Haus Sonnenschein“ des DRK gibt es auch noch freie Plätze.

Wie finde ich in Rostock einen Kita-Platz?

Als erstes sollten sich Eltern kurz nach der Geburt des Kindes oder der Kinder auf dem Portal der Stadt, dem Kitaplaner anmelden und sich dort bei mehreren Einrichtungen anmelden. Danach die jeweilige Kita anrufen und um einem persönlichen Termin bitten, um sich die Kita anzusehen und sich kennenzulernen. Außerdem ist es ratsam, direkt im Kita-Planer, die Einrichtungsleitung mit Namen anzusprechen und sich kurz vorzustellen. Danach heißt es warten und sich durch Mails und Anrufe immer wieder ins Gedächtnis der Kitaleitung rufen. Wer eine Zusage bekommen hat, sollte so fair sein und sich bei den anderen Kitas auch wieder abmelden.

Von Stefanie Adomeit