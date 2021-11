Rostock: Hier stürzen sich Mädchen und Jungen in die Forschung

Rostock

Es ist das einzige Schülerforschungszentrum in Mecklenburg-Vorpommern, das Mikro-MINT in Rostock. Seit drei Jahren steht es Schülern aller Schulformen kostenfrei offen, von montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr. Der Ort: ein von der Christophorusschule zur Verfügung gestellter Raum, der zum Forschungslabor umfunktioniert und ausgestattet wurde – zum Beispiel mit Forschungsmikroskopen, kleinen leicht programmierbaren Computern (Mikrocontroller), Messgeräten, Kameras, Bildschirmen, Boxen mit Materialien.

Gegründet wurde das Mikro-MINT von Institut für Zelltechnologie e. V. (IZT) aus Rostock in Kooperation mit zwei Gymnasien der Warnow-Stadt. „MINT“ steht für „Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik“. Es geht um Fragen wie zum Beispiel: Welchen Einfluss haben weggeworfene Zigarettenkippen auf das Wachstum von Pflanzen? Oder welchen Einfluss haben Mikroplastikpartikel auf Kleinstlebewesen wie Pantoffeltierchen oder Wasserflöhe? Und wie messe ich das alles? Wie baue ich einen Fahrradcomputer? Selbst eine Smartwatch oder eine Wetterstation können im Labor montiert und programmiert werden. Nach dem Motto: vom Konsumenten zum Entwickler.

Hanna Lommatzsch und Lennart Hülsmeyer aus Rostock gehen in die 5. Klasse Schülerforschungszentrum Mikro-Mint eine Büschelmückenlarve unter einem Hochleistungsmikroskop an. Quelle: Klaus Amberger

Umwelt kann nicht ohne Innovationen geschützt werden

Prof. Dieter G. Weiss (76) ist der Initiator des Labors. „Unser Ziel ist es, den Nachwuchs so früh wie möglich zu packen, damit die Neugier und der Forscherdrang der Kinder nicht erstickt werden“, sagt der Tierphysiologe und Zoologe, der lange an der Uni Rostock lehrte. „Das Land braucht auch in Zukunft Leute, die sich für Wissenschaft und Forschung interessieren.“ Durch die fächerübergreifende, experimentelle Arbeit würden Schüler Prozesse verstehen und lernen, dass die Umwelt nicht ohne technische Innovationen geschützt werden kann.

Mehr als 100 Schüler aus elf Schulen arbeiten derzeit an Projekten, die Hälfte forscht an Vorhaben für den Schüler- und Jugendwettbewerb „Jugend forscht“. Projektkoordinatorin Dr. Lisa-Madeleine Sklarz (31) sagt: „40 Prozent in den derzeit 25 Teams sind Mädchen – ein hoher Anteil, den wir für die MINT-Fächer begeistern.“ Drei Wissenschaftler betreuen in Vollzeit die Schüler im Labor, an die sich auch einzelne Schüler wenden können. Finanziert wird Mikro-MINT durch das Bildungsministerium, die Christophorusschule sowie durch Stiftungen und Spenden.

Das wissenschaftliche Team im Schülerforschungszentrum: Lisa-Madeleine Sklarz, Thomas Borowitz , Dr. Felix Quade und Prof. Dieter G. Weiss (v. li.) Quelle: Martin Börner

Von Klaus Amberger