Gastronomie - Essen gehen in Rostock: Hier bekommen Sie am Sonntag einen Platz in einem Restaurant

Am Pfingstsonntag dürfen Gastronomen landesweit wieder öffnen – im Innen- und Außenbereich. Rostocker Gastronomen erzählen, wie die Buchungslage ist, welche Regeln vor Ort gelten und was sich zu Pfingsten ändert. Die OZ verlost Restaurantbesuche im Wert von jeweils 100 Euro. Alle Infos, lesen Sie hier.