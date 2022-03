Rostock

Die Hotellerie, das ist schon eine Sache für sich. „Das muss man nicht nur wollen, das muss einem auch ein bisschen im Blut liegen“, sagt Daniel Bojahr, General Manager des Radisson Blu Hotels in Rostock. Er selbst ist einst als Barmanager eingestiegen, hat dann in der Event-Abteilung gewirkt und ab 2006 für gute zwei Jahre die Leitung des Radisson Blu Hotels in Neubrandenburg übernommen. Weitere sechs Jahre als General Manager am Standort Fleesensee folgten. Als das dortige Radisson Blu geschlossen wurde, kam Bojahr als Hoteldirektor nach Rostock – und mit ihm elf weitere Kollegen.

General Manager des Radisson Blu Hotels in Rostock ist Daniel Bojahr. Quelle: Soeren Dam Thomsen

Es komme nicht selten vor, dass die Mitarbeiter innerhalb der weltweit agierenden Gruppe von einem Standort zum anderen wechseln. Generell herrscht eine hohe Fluktuation in der Branche. Eine, die dem Unternehmen treu geblieben ist, ist Stefanie Münster – ein echtes Eigengewächs sozusagen. Mit ihren 29 Jahren kann die junge Frau auf insgesamt fast zehn Jahre Radisson zurückblicken, mit ein paar Unterbrechungen.

Nach dem Urlaub in Rostock prompt die Bewerbung geschrieben

Nach Rostock gekommen ist Stefanie Münster, die eigentlich aus Sachsen stammt, im Herbst 2010 im zarten Alter von 17. Ein Jahr zuvor sei sie mit ihren Eltern zum Urlaub in der Hansestadt gewesen, erinnert sich die junge Frau – und prompt kam die mit auf die Liste der Orte, an denen sie sich um eine Ausbildung zur Hotelfachfrau bewarb. „Ich habe quasi, direkt zurück zu Hause angekommen, die Bewerbung geschrieben“, sagt Münster lachend.

Vor mehr als zehn Jahren hat Stefanie Münster (29) ihre Ausbildung als Hotelfachfrau im Radisson Blu Hotel in Rostock angefangen. Heute ist sie als Azubi-Coach für die Lehrlinge verantwortlich. Quelle: Ove Arscholl

Nach der erfolgreich bestandenen Ausbildung blieb sie der Kette treu, arbeitete allerdings einige Jahre in Radebeul nahe Dresden. „Die Sehnsucht nach der Heimat war damals doch zu groß“, gibt die heute 29-Jährige zu.

Dann allerdings überwog das Fernweh und die gelernte Hotelfachfrau arbeitete dreieinhalb Jahre als Reiseleiterin in Spanien und Griechenland. „Das war eine tolle Zeit, aber es ist auch anstrengend, immer unterwegs zu sein.“ So beendete Münster auch dieses Kapitel und kehrte zurück in ihre bekannte Umgebung: das Radisson Blu Hotel in Rostock.

Das Radisson Blu am Kröpeliner Tor in Rostock wurde 2005 eröffnet. 2021 erfolgte eine umfangreiche Sanierung für rund sechs Millionen Euro. Quelle: Soren Dam Thomsen

Seit Mai 2021 ist sie als Apprentice Coach zuständig für die Auszubildenden. Mindestens neun von ihnen beginnen jedes Jahr ihre Lehre im Haus, darunter Köche, Restaurant- und Hotelfachleute oder Veranstaltungskaufleute. Auch während der Pandemie konnten alle Stellen besetzt werden. Das ist General Manager Daniel Bojahr wichtig. „Wir legen großen Wert darauf, dass die Ausbildung direkt bei uns im Haus stattfindet.“ Denn das Ziel sei es, die „jungen Talente“ langfristig zu binden.

Über die Jahre entstehen Freundschaften im Team

So wie Stefanie Münster. Als sie zurück nach Rostock kam, traf sie auf einige alte Kollegen, die sie noch von früher kannte. Der Zusammenhalt im Team sei groß und auch einige Freundschaften entstanden. Dass die 29-Jährige selbst einmal im Radisson Blu Hotel gelernt hat, sei ein großer Vorteil für die Arbeit mit den Auszubildenden. Sie kenne die Abläufe und wisse, was es zu organisieren gilt – „und es ist zum Beispiel immer noch dieselbe Berufsschule“.

Eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau macht Vianne Wierig (18) im Radisson Blu Hotel in Rostock. Sie ist bereits im dritten Lehrjahr. Quelle: Ove Arscholl

Weiterbilden können sich die derzeit 107 Mitarbeiter des Hotels auch nach der Lehre noch in der Radisson Academy, einem Online-Lern-Portal sowie in Live Trainings. Schon jetzt würden im Haus am Kröpeliner Tor, das 2005 eröffnet wurde, diejenigen ausgebildet und geschult, die künftig am neuen Standort auf der Holzhalbinsel am Stadthafen arbeiten werden.

Dort lässt Geschäftsführer Friedemann Kunz derzeit ein weiteres Radisson Blu errichten. Es soll voraussichtlich 2023 eröffnet werden. Damit wird es eines von mehr als 1600 Häusern in 120 Ländern. Insgesamt hat die Gruppe mehr als 100 000 Mitarbeiter weltweit, die sich stark mit dem Unternehmen identifizieren, sagt General Manager Daniel Bojahr.

Hoteldirektor Bojahr: Eingestellt wird „nach Charakter“

Nachdem sie nun bereits mehrere Stationen und eine Zeit im Ausland hinter sich hat, will Stefanie Münster jetzt erst einmal im Radisson in Rostock bleiben. Sie fühle sich sehr gut aufgehoben und auch die Arbeit als Azubi-Coach bereite ihr viel Vergnügen. Ausschließen, dass sie künftig eine andere Stelle im Unternehmen annimmt, will die 29-Jährige aber nicht: „Es gibt auf jeden Fall tolle Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln.“

Und freie Stellen gibt es im Team immer wieder. „Wir haben keinen Personalmangel, aber wir sind immer auf der Suche nach Talenten“, sagt Daniel Bojahr. Dabei stelle das Radisson „nach Charakter“ ein. Denn lernen, einen Teller zu tragen, das könne jeder – aber „eine Persönlichkeit kann man niemandem beibringen“.

Ihren künftigen Auszubildenden und potentiellen Kollegen kann Stefanie Münster eigentlich nur eins mit auf den Weg geben: „Man muss Lust haben auf die Hotellerie. Der Rest klappt von allein.“

Von Katrin Zimmer