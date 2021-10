Das Klischee der akkuraten Kleingartenanlage wird hier lockerer und naturnaher interpretiert. Knorrige alte Obstbäume stehen neben gut gepflegten Beeten. Die Anlage „Weiße Rose“ in Rostock wurde zur schönsten und umweltfreundlichsten im ganzen Land gekürt.

Rostocker Südstadt: Warum diese Kleingartenanlage die schönste in MV ist

