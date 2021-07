Rostock

Das Impfzentrum im Flughafen Rostock-Laage zündet den Impfturbo: Weil zuletzt immer weniger Menschen sich gegen das Coronavirus immunisieren ließen, wollen die Ärztinnen und Ärzte Impfmuffel mit einer besonderen Aktion in den Airport locken und rund um die Uhr Impfwilligen den schützenden Piks verpassen – inklusive Extras.

Am Freitag, den 16. Juli, findet im Flughafen die Lange Nacht des Impfens statt, wie Impfarzt Robert Uhde informiert. Von 18 bis 8 Uhr am darauffolgenden Morgen können Impfwillige in Laage die mRNA-Wirkstoffe Biontech/Pfizer und Moderna sowie den Vektorimpfstoff Astrazeneca bekommen – auf Wunsch auch als Kreuzimpfung.

Als zusätzlichen Anreiz plant das Impfteam ein Programm mit Info-Vorträgen, Unterhaltendem, Überraschungen und Snacks.

Das Programm im Überblick:

Ab 18 Uhr spricht Impfarzt Karolis Macius zum Thema „Vektor oder mRNA – Die Qual der Wahl“

19 Uhr erzählt Impfarzt Franz Lehmann zum Thema „Sorgen und Nöte in der Impfkabine – häufige Fragen und ihre Anekdoten“.

20 Uhr informiert Impfarzt Dr. Robert Uhde über Covid in Statistiken auf einen Blick.

21 Uhr soll es eine Vorführung zur Notfallbehandlung bei allergischen Reaktionen geben mit Einführung in die Grundkenntnisse.

22 Uhr wird’s herzhaft: Zum Piks gibt’s auf Wunsch Bratwurst und Steak vom Grill.

24 Uhr startet die Mitternachtsaktion. Was genau dann passiert, ist noch geheim. „Das wird eine Überraschung“, sagt Robert Uhde.

5 Uhr heißt es „Früher Piks fängt den Bengel“. Unter dem Titel sollen alle, die im Arbeitsalltag nicht zum Impfen kommen können, schon in den frühen Morgenstunden den schützenden Piks erhalten.

7 Uhr wird Impfwilligen im Impfhafen Rostock-Laage ein kleines Frühstück angeboten.

Wer sich in der Langen Nacht des Impfens in Laage spritzen lassen möchte, brauche dafür keinen Termin und muss vorab nicht erst die Callcenter-Hotline anrufen, betont Robert Uhde. „Wir sind ein engagiertes Team von sechs Leuten und haben genug Impfstoff da.“

Von Antje Bernstein