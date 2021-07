Parallel zur steigenden Zahl der E-Autos in Rostock werden die Lademöglichkeiten in der Stadt ausgebaut. Die OZ zeigt auf einer Karte, wo E-Autos geladen werden können, und erklärt, was es dabei zu beachten gibt.

Maik Diestel (46) „tankt“ seinen e-up! von VW an einer der Ladestationen am Ikea in Rostock Evershagen. Er freut sich über das kostenlose Ladeangebot: „Damit locken sie Kunden“, stellt er fest. Diestel ist vor zwei Jahren auf das E-Auto umgestiegen: „Ich wollte mich an das Thema E-Mobilität rantasten und es einfach ausprobieren.“ Quelle: Martin Börner