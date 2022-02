Ausgestorben und dunkel – so mutet das Innenleben der Einkaufspassage „Doberaner Hof“ in Rostock derzeit an. Viele Händler haben ihre Läden aufgegeben. Die verbliebenen Mieter sind unzufrieden und beklagen die mangelnde Entwicklung des Centers. Dabei ist die Lage zwischen Stadtmitte und Kröpeliner-Tor-Vorstadt eigentlich exquisit. Was ist da los?