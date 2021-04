Rostock

Jetzt hat es also auch die Hansestadt Rostock erwischt: Die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern war bislang von der Corona-Notbremse ausgenommen. Doch nachdem jetzt die Inzidenz drei Tage lang über 100 lag, gelten ab Donnerstag (29. April) auch in der Hansestadt verschärfte Beschränkungen.

Wann darf ich in Rostock noch auf die Straße?

Generell gilt ab Donnerstag, 29. April, 0 Uhr: Ausgangsbeschränkungen von abends 22 Uhr bis morgens 5 Uhr. In dieser Zeit darf sich nur noch draußen aufhalten, wer einen „triftigen“ Grund hat.

Was sind „triftige Gründe“ für eine Ausnahme von der Ausgangsbeschränkung in Rostock?

Wer einen „triftigen Grund“ hat, darf sich dennoch draußen aufhalten. Wer zur Arbeit muss oder von dort heimkehrt, den Hund ausführen oder Angehörige pflegen muss, fällt nicht unter diese Regelung. Auch ist es erlaubt, allein draußen bis Mitternacht Sport zu machen – allerdings nicht in Sportanlagen. Joggen, Fahrradfahren und ähnliches ist also gestattet.

Corona in Rostock Für Mittwoch hat das Landesgesundheitsamt 35 neue Infektionen mit dem Coronavirus für die Hansestadt Rostock gemeldet. Die Inzidenz ist leicht gesunken, liegt aber noch bei 103,3. Insgesamt wurden für die Hansestadt seit Pandemiebeginn 2677 Corona-Fälle gezählt. 34 Menschen sind in Rostock an Covid-19 gestorben. Mehr als 50 000 Menschen wurden bereits in Rostock gegen das Virus geimpft. Allein für diese Woche stehen 6000 Impfdosen von Biontech/Pfizer und Moderna im Impfzentrum zur Verfügung. Hinzu kommen die Hausärzte, die ebenfalls impfen.

Wen darf ich noch treffen?

Es gelten weiterhin die bisherigen Maßnahmen: Angehörige eines Haushaltes dürfen nur eine weitere Person treffen – egal ob drinnen oder draußen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Alle anderen Zusammenkünfte sind verboten. Lediglich an Trauerfeiern dürfen bis zu 30 Personen teilnehmen.

Kann ich den Rostocker Zoo noch besuchen?

Die Außenanlagen des Rostocker Zoos dürfen nur noch mit vorherigem negativen Corona-Test besucht werden.

Welche Geschäfte bleiben noch geöffnet?

Läden und Märkte müssen weiterhin generell geschlossen bleiben. Ausnahmen bilden der Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Zeitungsverkauf, Buchhandlungen, Blumenläden, Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte, Gartenmärkte und der Großhandel.

Dabei dürfen die Geschäfte aber nicht mehr als ihr übliches Sortiment anbieten. Die Abholung vorbestellter Waren ist auch in den anderen Geschäften erlaubt.

Was ist mit Baumärkten?

In Baumärkten darf bis zu einer Inzidenz von unter 150 weiter eingekauft werden – mit Termin und negativem Schnelltest.

Wie viele Kunden dürfen in den Supermarkt und die geöffneten Läden?

Märkte und Läden, die eine Verkaufsfläche von unter 800 Quadratmeter haben, dürfen einen Kunden pro 20 Quadratmeter hereinlassen. Das gilt zwar auch für Märkte, die mehr als 800 Quadratmeter groß sind. Sie dürfen aber zusätzlich auf der Fläche, die über die 800 Quadratmeter hinausgeht, pro weitere 40 Quadratmeter nur einen weiteren Kunden zulassen.

Rechenbeispiel für den viel frequentierten Edeka-Markt in der Breiten Straße in der Innenstadt: Der Markt hat eine Verkaufsfläche von 1150 Quadratmetern. Bis 800 Quadratmeter dürfen 40 Leute in den Markt. Für die restlichen 350 Quadratmeter dürfen zusätzlich rein rechnerisch weitere 8,75 Kunden in den Markt. Insgesamt dürfen dort also aufgerundet 49 Kunden gleichzeitig einkaufen.

Im neu umgebauten Rewe-Markt im Friedhofsweg dürfen nach Bundesgesetz demnach rechnerisch 67,5 Kunden gleichzeitig in den Markt.

Darf ich mir noch Essen liefern lassen?

Ja, Restaurants und Lieferdienste dürfen bis 22 Uhr zustellen.

Was gilt ab jetzt in Kitas und Schulen?

Die bisherigen Reglungen gelten weiter. Für die Klassen 1 bis 6 wird eine Notbetreuung in den Schulen angeboten. Alle anderen sind im Distanzunterricht, nur Abschlussklassen dürfen in den Präsenzunterricht. Für die Kita-Kinder gelten ebenfalls die verschärften Maßnahmen. Mehr dazu hier: Rostock verschärft Corona-Regeln für Kitas: Was Eltern jetzt noch vorweisen müssen

Wie lange gelten die neuen Corona-Regeln in Rostock?

Die Maßnahmen dürfen nach dem Bundesgesetz erst wieder aufgehoben werden, wenn Rostock fünf Werktage in Folge den Inzidenzwert von 100 unterschreitet. Ab dem übernächsten Tag können die Maßnahmen dann wieder aufgehoben werden.

Von Michaela Krohn