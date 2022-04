Rostock: Neuer Globus eröffnet am 7. April – was die Kunden erwartet

Rostock

Simone Nagel ist aufgeregt. Am Donnerstag sieht sie endlich viele „ihrer“ Kunden wieder. Die 58-Jährige hat 24 Jahre lang im Real im Ostseepark Sievershagen gearbeitet. Nachdem klar war, dass Globus den Markt und auch die Mitarbeiter übernimmt, hätte sie dem neuen Arbeitgeber sofort zugesagt. „Ich will meinen beruflichen Lebensabend hier verbringen“, sagt sie voller Vorfreude. Bis auf einen Kollegen, der auf eigenen Wunsch wechselte, seien alle früheren Real-Mitarbeiter mit zu Globus gewechselt. „Es ist toll, dass wir in dem Team, das wir waren, weitermachen können“, sagt Simone Nagel, während sie die Auslage der Metzger-Theke vorbereitet. Genau wie die Kunden würden sich auch die Mitarbeiter auf die Eröffnung freuen. „Viele haben gefragt, ob wir weitermachen“, erzählt sie. Nach so vielen Jahren kenne man schließlich die Stammkunden und ihre kulinarischen Vorlieben.

Wenige Meter von den Frischetheken entfernt prüft Tina Riehl gerade die Obst-Auslage. Ein Teil des Sortiments ist bereits da. „Der Rest kommt heute Nacht und wird ab 3 Uhr von der Frühschicht eingeräumt“, erzählt sie. Nur drei Jahre war die Rostockerin vor der Übernahme bei Real beschäftigt. Deswegen ist bei ihr die Wehmut deutlich kleiner als die Vorfreude auf das, was kommt. „Das Team ist nett und wir wurden gut geschult“, sagt die Mitarbeiterin der Obst- und Gemüse-Abteilung.

Trotz Hygienekonzept: Corona bleibt nicht aus

Den ganzen Mittwoch über wimmelt es auf der Globus-Fläche vor Menschen. Geschäftsleiter Ringo Sauer ist immer mittendrin. Das Handy des Thüringers klingelt quasi pausenlos. Letzte Absprachen müssen getroffen und auf aktuelle Ereignisse reagiert werden. Die Aufsteller mit Kinder-Überraschungseiern, die bereits platziert sind, müssen durch eine Rückrufaktion des Herstellers wieder weichen. Der Grund: In einigen Ländern gab es nach dem Verzehr der Schoko-Produkte Fälle von Salmonellen. So etwas soll den Globus-Kunden natürlich nicht passieren.

Während der zweiwöchigen Umbauzeit hatte Ringo Sauer aber noch mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Trotz eines strengen Hygienekonzeptes mit Maskenpflicht und täglichen Tests blieb das Team nicht von Corona verschont. „Gerade in der zweiten Woche haben sich die Fälle rasant gehäuft“, so Sauer. Teilweise hätte er auf mehr als 50 Personen und damit wichtige Mitarbeiter verzichten müssen. „Das betraf sowohl unser Team als auch die Bau- oder Reinigungsunternehmen.“

Der Eröffnungstermin kann dennoch gehalten werden. Und trotz der überall auftretenden Knappheit mancher Waren sind alle Regale gut gefüllt. „Das, was wir rechtzeitig zur Eröffnung bestellt haben, ist auch in der gewünschten Menge geliefert worden“, berichtet Ringo Sauer. Deshalb kann er nicht nur eine Vielzahl von Öl, Mehl und Nudeln, sondern auch Regale voller Toilettenpapier anbieten. Ob das so bleibt, sei allerdings offen. „Wir werden bei dem Nachbestellen dann wahrscheinlich auch von den Lieferschwierigkeiten und den schwindenden Kontingenten betroffen sein“, mutmaßt Sauer. Dafür sei der Bereich der frischen und selbst produzierten Lebensmittel, der zu den Stärken von Globus zählt, verlässlich gut gefüllt.

Centermanager: „Eine neue Ära bricht an“

Die letzten Nächte vor der Eröffnung sind für den Geschäftsleiter, der zum ersten Mal einen eigenen Markt übernimmt, von Schlaflosigkeit geprägt. „Heute war ich früh um vier Uhr wach und danach hat der Kopf nur noch gearbeitet“, erzählt er. Die Anspannung sei natürlich groß. „Der Donnerstag wird für uns nochmal ein sehr wichtiger Tag. Denn dann sehen wir zum ersten Mal die Reaktion der Kunden auf das, was in den letzten 14 Tagen geschaffen wurde“, sagt Ringo Sauer. Nicht nur er hofft, dass der neue Markt mit den Änderungen des Sortiments angenommen wird.

Von der Struktur, dem Waren-Angebot und den Preisen her sei der Globus in Sievershagen dem vorhandenen Markt in Roggentin angepasst. Im Vergleich zum alten Real-Markt gebe es aber Bereiche, die bewusst verändert wurden. „Wir verzichten beispielsweise auf Unterhaltungselektronik, denn da gibt es bereits einen starken Partner im Center“, so Sauer. Zudem gebe es künftig keine Fahrräder mehr, sondern nur noch das Zubehör. Dafür sei man aber beispielsweise bei Artikeln für Schule und Büro oder bei den Heimtextilien gut und breit aufgestellt.

Genau das schätzt auch Jens Fischer. „Ein Lebensmittelhändler im Center ist für unsere Kunden insofern von großer Bedeutung, als dass sie dort alle Waren des täglichen Bedarfs bekommen können“, so der Centermanager des Ostseeparks. Daher freue er sich, mit Globus einen neuen starken Mieter zu haben, der die vorhandenen Branchen ideal ergänzt. Nachdem Real 28 Jahre lang wichtiger Bestandteil des Ostseeparks war, breche nun mit Globus „eine neue Ära an“, so Fischer.

Von Claudia Labude-Gericke