Rostock

„Stillvesternacht“ hat der Landkreis Rostock treffend seine Pressemitteilung zur Situation zum Jahreswechsel überschrieben. Die Silvesternacht 2020/21 sei für die Leitstelle Mitte des Landkreises Rostock deutlich ruhiger als in den Vorjahren gewesen. Verletzte durch Feuerwerk wurden nicht gemeldet. Allerdings wurden die Feuerwehren im Landkreis zu drei Einsätzen gerufen, die im Zusammenhang mit Böllern und Feuerwerkskörpern standen.

So brannte in Klein Sien eine im Wasser stehende Bootshütte nieder. In Wiendorf bei Schwaan ging ein Schuppen in Flammen auf und in Tessin musste ein Heckenbrand nach Mitternacht durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Wunderkerzen waren offensichtlich die Ursache für die Auslösung der Brandmeldeanlage in einem Pflegeheim in Gelbensande. Zu Schaden kam dort niemand.

„Oftmals war alles coronakonform“

„Ruhig, keine besonderen Vorkommnisse“, beschreibt Björn Klöckner, Einsatzleiter in der Leitstelle des Polizeipräsidiums Rostock, das Einsatzgeschehen in der Silvesternacht. Hauptsächlich rückten die Polizeibeamten des Polizeipräsidiums gemeinsam mit unterstellten Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV zu Bränden, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen aus.

Zudem hätte es viele Informationen von Bürgern zu angeblichen Verstößen gegen die Corona-Regeln zum Jahreswechsel gegeben. „Unsere Kollegen sind dann rausgefahren“, sagt der Polizeihauptkommissar. Vieles habe sich nicht bewahrheitet oder Jugendgruppen seien nicht mehr angetroffen worden, „oftmals haben wir keine Feststellungen machen können, war alles coronakonform“, so Klöckner. Die Personen, die gegen Corona-Regeln verstießen, verhielten sich überwiegend kooperativ und hielten sich in der Folge an die Vorschriften.

Auch im Rostocker Stadthafen war es ruhig

Das neue Jahr wurde auch in der Hansestadt Rostock ziemlich ruhig begrüßt. Zu Mitternacht wurden zwar mehrere hundert Raketen und Böller in den Rostocker Nachthimmel geschossen, doch nach Polizeiangaben war die Lage dort entspannter als sonst zu Silvester. Auch im Rostocker Stadthafen war es ruhig. Auf öffentlichen Straßen und Plätzen war das Böllern verboten. Auf dem eigenen Grundstück durfte aber grundsätzlich Feuerwerk gezündet werden. Bundesweit war der Verkauf von Pyrotechnik verboten, aber vorhandene Bestände durften gezündet werden, allerdings nur auf dem eigenen Grundstück.

Von Doris Deutsch