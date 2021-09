Rostock

Gemächlich ruckelt und zuckelt der Aufzug aufwärts. Ein leiser Gong, Etage 6. Die Fahrstuhltür öffnet sich. Angekommen. Das ist sie: die neue Geschäftsstelle der Rostock Seawolves.

Es riecht ein bisschen nach Umzugskartons, frisch verlegten Teppichen und Holzfußboden. Der Empfangsbereich ist offen und hell. Große, grau gestrichene T-Träger stützen den sehr luftigen Raum. Überm Eingang hängt ein Basketballkorb. Am Tresen grüßt das Vereinslogo. Jeder erkennt sofort: Hier sind die Seawolves zu Hause.

Es ist Montag, 9 Uhr. Wie jede Woche haben Klubchef Andre Jürgens und Manager Jens Hakanowitz die Mitarbeiter zur Teambesprechung eingeladen. Sie sitzen rund um einen großen Besprechungstisch. Der Raum ist komplett mit blau getönten Scheiben verglast. Der Ausblick ist eine Wucht. Aus fast zwanzig Metern Höhe kann der unverbaute Blick über die Warnow schweifen. Auf der anderen über die Dächer der Altstadt. In Richtung Osten liegt das Gehlsdorfer Ufer.

Zur Galerie Groß, hell, freundlich und gut ausgestattet: Das Management der Rostock Seawolves hat neue Geschäftsräume bezogen. Möglich machte den Umzug Unternehmer und Seawolves-Sponsor Friedemann Kunz. Er vermietet dem 17-köpfigen Geschäftsstellen-Team die 430 Quadratmeter große Bürofläche im Dachgeschoss eines modernisierten Speichers Am Strande 3 am Rostocker Stadthafen.

Die Macher vom Basketball-Klub haben aber keine Zeit, das fantastische Panorama zu genießen. Der Saisonstart steht unmittelbar bevor. Ihr Blick ist auf die Arbeit gerichtet. Und die lässt sich im neuen Domizil, in das die Seawolves vor ein paar Tagen eingezogen sind, bestens erledigen.

Rostock Seawolves sind immer weiter gewachsen

„Wir hatten unsere Büros über viele Jahre in der Langen Straße 20. Da haben wir 2015 mit vier Mitarbeitern angefangen. Doch im Laufe der Zeit sind immer mehr Leute dazugekommen. Am Ende konnte nur noch telefonieren, wer am lautesten war“, berichtet Jürgens. Mittlerweile arbeiten zehn fest angestellte Mitarbeiter für den Klub. Dazu kommen bis zu fünf junge Männer und Frauen im freiwilligen sozialen Jahr sowie zwei Auszubildende.

Jürgens und Hakanowitz hatten ihre Fühler auf dem Rostocker Büromarkt lange Zeit ausgestreckt, um etwas Passendes zu finden. Die neuen Büros sollten vor allem groß genug, in guter Rostocker Lage, freundlich und modern sein, beschreibt Jürgens das Anforderungsprofil.

Dass sie schließlich in einem der top sanierten Speicher am Rostocker Stadthafen gelandet sind, haben sie Friedemann Kunz zu verdanken. „Wir haben uns vor ein paar Monaten über unsere Umzugspläne unterhalten. Er meinte, dass er vielleicht das Richtige für uns habe“, erzählt Jens Hakanowitz.

Was zahlen die Basketballer für die exklusive Adresse?

Es dauerte nicht lange, bis sich der Inhaber der Scanhaus-Gruppe und die Sportmanager über den Mietvertrag einig waren. „Ich unterstütze die Seawolves seit nunmehr sechs Jahren. Ich mache das sehr gern, weil ich das persönliche Engagement im Verein sehr schätze“, sagt der Unternehmer.

Auf die Frage, wie viel Miete er von den Seawolves für die exklusiven 430 Dachgeschoss-Quadratmeter bekommt, schmunzelt Kunz. Darüber habe man Stillschweigen vereinbart, erklärt er. „Aber der Preis liegt deutlich unter dem ortsüblichen“, umreißt der Geschäftsmann, der zu den Premium-Sponsoren des Zweitligisten zählt und ihn jährlich mit einem sechsstelligen Betrag unterstützt. Es könnten also um die 4000 Euro für die Büroetage sein, die wie auf dem Olymp liegt, Teil von Kunz’ Sponsoring und für fünf Jahre an den Klub vermietet ist.

Repräsentative Büroräume in guten Lagen, wie die der Seawolves, sind in Rostock begehrt und kosten pro Quadratmeter etwa zwölf Euro – Nebenkosten noch nicht inbegriffen, weiß Jens Gienapp, Geschäftsführer des Immobilienunternehmens Engel & Völkers in der Hansestadt.

Seawolves-Fanshop nicht mit umgezogen

Für den größten Basketball-Klub in Mecklenburg-Vorpommern stand vor allem die Funktionalität im Vordergrund. Und die Möglichkeit, weiter wachsen zu können. „Im Moment ist es vielleicht sogar ein bisschen zu groß. Aber wenn wir uns so weiterentwickeln wie in den vergangenen Jahren, dann werden wir den Platz bald benötigen“, glaubt André Jürgens. Platz dafür ist da, denn im Dachgeschoss des Speichers, der ein bisschen an die Kommandobrücke eines Schiffs erinnert, ist noch Luft nach oben.

Der Fanshop der Seawolves ist geblieben, wo er auch zuvor zu finden war: in der Langen Straße 35.

Von Christian Lüsch und Ove Arscholl