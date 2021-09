Rostock

Peinliche Behörden-Posse oder drohen dem Spitzensport in Rostock erneut massive Probleme mit einer Spielstätte? Das Rostocker Rathaus hat mit sofortiger Wirkung die wichtigste Handball-Halle der Stadt gesperrt. In der Fiete-Reder-Halle in Marienehe darf zwar noch trainiert und gespielt werden – aber ohne Zuschauer, Gäste, „Dritte“.

Der Grund: Es gibt Ärger mit dem Brandschutz. Für die mehr als 80 Jahre alte Sportarena fehlt ein „Räumungskonzept“. Im Klartext: Wie kommen Zuschauer und Spieler schnellstmöglich aus dem Gebäude, wenn ein Notfall geschieht – wenn es zum Beispiel brennt? Ohne Zuschauer spielen zu müssen – das trifft den Rostocker HC und auch den Nachwuchs des HC Empor hart, den Vereinen gehen wichtige Einnahmen verloren. Und es könnte sogar noch schlimmer kommen: Der Zustand der Halle ist desolat, so heißt es aus den Vereinen. Ausweichstätten gibt es nicht.

Prüfung dauert schon ein Jahr

Empor-Boss Tobias Woitendorf spricht von einer Behördenposse, die Stadt hingegen von Notwendigkeit: „Für alle Versammlungsstätten, die für mehr als 1000 Besucher bestimmt sind, erfordert die Versammlungsstättenverordnung des Landes ein so genanntes Räumungskonzept“, lässt Sportsenator und Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen über Stadtsprecher Ulrich Kunze ausrichten. Und diese Voraussetzungen erfülle die Reder-Halle nun mal.

Bei einer Routinekontrolle im September 2020 sei nun aufgefallen, dass ein Evakuierungsplan fehlt. „Bis zur Bestätigung und Prüfung eines zu erstellenden Räumungskonzeptes gilt jedoch, dass bis auf Weiteres keine Zuschauer in der Sporthalle zugelassen sind“, so Kunze. Einziger Lichtblick: Das Konzept sei bereits in Arbeit, werde zeitnah vorliegen. Dann müsse es aber noch vom zuständigen Bauamt geprüft werden. Das könne mindestens einen Monat dauern.

„Die Zuschauersperrung ist für alle Betroffenen außerordentlich bedauerlich, aber leider nicht zu verhindern gewesen“, heißt es aus dem Rathaus. Wieso das Fehlen eines solchen Konzepts erst nach mehr als 80 Jahren aufgefallen ist, beantwortet die Stadtverwaltung hingegen nicht.

Vereinen geht es ums Geld

Betroffen von der Sperrung für Zuschauer ist vor allem der Rostocker HC. Die „Dolphins“ – der Mannschaftsname des erfolgreichsten Rostocker Handball-Frauenteams – spielen in der 3. Liga. „Eigentlich vor mehreren Hundert Fans pro Heimspiel“, sagt Vereinsboss Olaf Meyer. „Eine vierstellige Summe pro Spiel bringen uns die Eintrittsgelder ein.“ Mittel, die der Verein dringend benötigt: Der Gesamtetat liegt gerade mal etwas über 100 000 Euro pro Jahr – für alle Teams inklusive der Nachwuchsmannschaften.

„Die Stadt hat uns nun angeboten, beim ersten Heimspiel nach Warnemünde auszuweichen. Aber so leicht ist das nicht“, sagt Meyer. Der Deutsche Handball-Bund müsste die Halle dort erst abnehmen, für eine Verlegung fallen immense Kosten an – unter anderem für Schiedsrichter und Zeitnehmer. „Das können wir uns eigentlich gar nicht leisten.“

Den großen Bruder Empor ärgert vor allem das Tempo, mit dem im Rathaus gearbeitet wird. In Marienehe spielt unter anderem die A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft des HC. „Zwei Vereine müssen darunter leiden, dass die Stadt ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat – und dass es Monate dauert, um ein Problem zu lösen. Das ist an Absurdität kaum mehr zu überbieten“, so Empor-Chef Woitendorf.

Ist die Halle marode?

Die Sperrung für Zuschauer – sie könnte aber nur das erste einer ganzen Reihe von Problemen mit der Reder-Halle sein: „Der Zustand ist nicht so, wie er sein sollte – und müsste“, sagt Olaf Meyer. Die Sanitäranlagen seien sanierungsbedürftig. Und schlimmer noch: „Das Parkett ist stellenweise so kaputt, dass Nägel rausgucken“, ergänzt Empor-Chef Woitendorf.

Beide Vereine würden den Zustand seit Jahren bemängeln. Getan habe sich im neu geschaffenen Sportamt aber nichts: „Ein neuer Boden kostet 150 000 Euro. Das muss es der Stadt wert sein, eine akute Gesundheitsgefahr für die Sportler abzustellen“, so Woitendorf. Und Olaf Meyer sagt: „Die Stadt hätte die Corona-Zwangspausen gut nutzen können, um die Sporthallen auf Vordermann zu bringen.“

Denn fällt die Fiete-Reder-Halle länger aus, haben die Clubs ein unlösbares Problem: Die Stadthalle – Heimspielstätte der Profis des HC Empor – hat bis 2024 nur noch wenige freie Zeitfenster. Selbst für die Top-Mannschaft. Die Zukunft der Ospa-Arena im Hansaviertel ist weiter ungewiss. Und der geplante Neubau einer Arena für die Profi-Teams von Empor und den Seawolves-Basketballern am Bahnhof lässt weiter auf sich warten. „Wir haben den Punkt erreicht, an dem sich die Stadt wirklich fragen muss, wie viel ihr Breiten- und auch Profisport wert sind“, so Woitendorf.

