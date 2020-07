Rostock

Besuch einer 10 000er-Schweinemastanlage im Landkreis Rostock. Dr. Markus Eberhard nimmt seinen Gerätekoffer aus dem Auto und schaut sich erst einmal um. „Das Gelände, die Bauhülle vermitteln einen ersten Eindruck vom Betrieb“, sagt der technische Sachverständige vom Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei ( Lallf) in Rostock. Der Amtsingenieur kontrolliert regelmäßig große Schweine- und Geflügelställe im Land, prüft Lüftungsanlagen und Wärmeversorgung. Für ein gutes Stallklima, zum Wohl der Tiere. Das sei den Landwirten natürlich selbst sehr wichtig, deshalb ist der Prüfer auch als Berater zumeist willkommen.

Noch ein Blick in die Teeküche. „Die ist sehr aufgeräumt“, ist Eberhard zufrieden. Dann geht’s in Richtung Stall, in den er sich „reinduschen“ muss. Arbeitskleidung überstreifen, Gummistiefel anziehen, Geräte nachdesinfizieren. In Zuchtbetrieben mit wertvollen Tierbeständen wird der Prüfer nach gründlicher Dusche nur mit Schutzanzug eingelassen. „Da muss ich selbst die Brille durch ein Desinfektionsgerät schieben“, erzählt der 46-Jährige.

Vor der Messung tief einatmen im Stall

Dann ist er drin und holt erst einmal tief Luft. Ein leicht stechender Geruch von Ammoniak, der den Sachverständigen nicht umwirft. Seine Nase ist geeicht. „Ja, tatsächlich“, erklärt der Agrarbiologe. Er habe zuvor in der Geruchsmessung im Messlabor der LMS Agrarberatung Rostock gearbeitet. Dort wurden die Mitarbeiter auf verschiedene Prüfgase getestet und bekamen bei bestandener Prüfung offiziell eine gute Spürnase bescheinigt. Seit sechs Jahren ist Markus Eberhard nun schon beim Lallf tätig und landesweit für ein gutes Stallklima unterwegs. „Die Eichung der Nase ist abgelaufen, aber der gute Riecher ist geblieben“, sagt er lachend.

„Jedes Schwein hat seine Wohlfühltemperatur“

Dr. Marcus Eberhardt kontrolliert als Experte für technische Anlagen das Stallklima in großen Schweine- und Geflügelanlagen in MV. Quelle: Doris Deutsch

Bevor der Experte sein Werkzeug zur Hand nimmt, schaut er sich um, misst den Stall aus, erfasst die Buchtengröße, zählt die Tiere. Dann werden die Zu- und Abluftanlagen, die Ventilatoren unter die Lupe genommen. Dr. Eberhard misst Lufttemperatur, -feuchtigkeit und -geschwindigkeit, kontrolliert den Schadgasgehalt im Stall. „Jedes Schwein hat seine Wohlfühltemperatur“, erklärt er, daher sei es wichtig, an welcher Stelle eines Abteils der Temperaturfühler platziert ist, über den die Lüftung gesteuert wird. Die Landwirte sind dankbar für Empfehlungen und Beratungen des Kontrolleurs, sind sie doch nach Tierschutz- und Nutztierhaltungsverordnung verpflichtet, die Ställe technisch so auszustatten, dass die Tiere sich wohlfühlen.

Zuständig für 400 Anlagen

Markus Eberhard ist einer von zwei technischen Sachverständigen in MV, die die zuständigen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörden unterstützen und sowohl mit Amtstierärzten als auch Mitarbeitern des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (Stalumm) zu Kontrollen ausrücken. In der Regel angemeldet, „aber nach Hinweisen in Amtshilfe auch mal überraschend“, sagt der Amtsingenieur. 400 große Schweine- und Geflügelanlagen betreut Eberhard landesweit. In 44 Einrichtungen hat er im vergangenen Jahr das Stallklima geprüft, ohne große relevante Beanstandungen. Vereinzelt wurde in Schweinehaltungsbetrieben der Ammoniakgrenzwert leicht überschritten. Es gab Fälle mit unzureichender Beleuchtung im Stall, zugestaubten Zuluftgittern und Fliegenproblematik wegen Hygienemängeln.

Expertenrat ist gefragt bei Landwirten

Dr. Marcus Eberhardt bei einem Stallbesuch Quelle: Doris Deutsch

Jede Kontrolle wird akribisch dokumentiert und den Veterinärüberwachungsämtern zugestellt. Die reagieren dann mit Auflagen, Strafen, Nachkontrollen. Dr. Eberhard aber hat in der Regel gleich einen guten Rat parat. „Ist es zu dunkel, müssen oft nur Leuchtstoffröhren gereinigt oder ausgewechselt oder die Beleuchtung gleich auf LED umgestellt werden“, sagt er. Mancher Ventilator sei in die Jahre gekommen und müsse erneuert werden. Bei starkem Fliegenbefall könne die Ursache auch im Futter mit einem höheren Rohfasergehalt liegen. „Da bleibt dann einiges im Spaltenboden hängen, der Fäkalienabfluss wird zähflüssiger. Hier helfen nur Reinigung und Desinfektion, nachdem der Stall leer ist“, erklärt Eberhard.

Alle Messwerte in Ordnung

An diesem Kontrolltag hat er nichts zu bemängeln. Alle Messwerte sind in Ordnung. Die Geräte werden verstaut, zurück durch die Schleuse. „Die Tierhalter haben in der Regel einen hohen Schweinesachverstand“, lobt Eberhard, „und sind am Tierwohl sehr interessiert, schließlich bedeutet das immer auch gesteigerte Leistung.“ Im Büro in Rostock muss der Prüfer noch viel Schreibkram erledigen, die Kontrollen auswerten, Bauvorhaben mit Tierschutz-Blick beurteilen. „Zum Beispiel: Entspricht die Sitzstange für Legehennen der Norm? Oder sind die Schweinebuchten groß genug? Welche Fußböden sind geplant, gibt es Liegematten, wie sehen die Abtrennungen aus?“, nennt er einige Beispiele. Den Geruch aus dem Schweinestall nimmt der vierfache Vater zum Feierabend mit nach Hause. „Und da führt mein erster Gang dann auch unter die Dusche“, sagt der Mann mit der geeichten Nase und lacht.

