Lea Sophie und Nicolas gehören zu einer Minderheit unter Rostocks Schülern: Ihr Mittagessen bekommen die beiden 17-jährigen Schüler des Innerstädtischen Gymnasiums (ISG) in der Schule, vom Dienstleister Sodexo. Schulspeisung nannte man das früher. Doch während früher fast jedes Kind am Schulessen teilnahm, ist das heute die Ausnahme. Gerade mal 3500 von 14 500 Schülern der staatlichen Schulen nehmen das Mittagsangebot in Anspruch, sagt die Hansestadt.

Die Verpflegung der Jungen und Mädchen nach dem Unterricht – seit Jahren ein Dauerbrenner in Rostock. Und die Grünen machen einmal mehr Druck, wollen das Schulessen attraktiver machen: Die Speisesäle sollen heller, freundlicher und einladender werden – und das Essen gesünder und schmackhafter. Denn das sei weiterhin das Hauptproblem.

Eine Frage des Geschmacks?

Für die Grünen ist das Schulessen eine Gesundheits- und auch eine soziale Frage: „Kinder und Jugendliche brauchen für eine gesunde Entwicklung ein gutes Mittagessen“, sagt Rostocks Grünen-Frontmann Uwe Flachsmeyer. Seit Jahren befasst sich der Familienvater mit dem Thema – und immer wieder hört er dieselbe Kritik von Schülern: Es schmeckt nicht.

Nicolas Kamm (17), Schüler am ISG, kann das bestätigen: Am Dienstag gab es Kartoffelbrei, Leipziger Allerlei und ein Würstchen. „Schmeckt nicht wirklich“, sagt der junge Mann. Er wünscht sich frisches Obst, eine Theke mit Salaten. Abwechslung. Auch Lea Sophie Teßmann (17) ist unzufrieden: „Das Essen schmeckt von Sodexo gar nicht. Es gibt hier nirgends frische Kost.“ Nicht mal ein Salzstreuer stehe beim Schulessen auf den Tisch.

Janne Wilder (ebenfalls 17) ist nicht ganz so kritisch: „Hier gibt es eine klassische, wechselhafte Küche. Einfach nichts Besonderes.“ Für die Grünen ist das der Grund, weshalb viele Schüler – vor allem in den höheren Jahrgangsstufen – lieber „auswärts“ essen. Am Imbiss, in einer Fastfood-Filiale. Gut sei das aber nicht.

Rostock soll selbst kochen

Bis Mitte 2022 läuft vorerst der Vertrag mit dem französischen Konzern Sodexo. Er ist gerade erst verlängert worden – obwohl die Hansestadt bereits seit 2019 prüfen soll, ob sie das Kochen für die Kinder nicht in Eigenregie übernehmen kann. Eine kommunal betriebene Großküche für die Schüler. Die Grünen wollen genau das: Die Stadt müsse nicht so streng kalkulieren, könne stärker auf frische, auf regionale Zutaten und auf Bio setzen.

Grundsätzlich eine gute Idee, sagt auch Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke). Nur: Im Rathaus fehlt das Know-how, um eine eigene Küche zu betreiben. Also wollte Rostock externe Experten anheuern, um einen Plan für eine Stadtküche zu schmieden. „Wir haben viele Berater angeschrieben, keiner wollte den Auftrag“, sagt der Senator. „Und als wir dann doch ein Büro gefunden haben, kam Corona.“

Das heißt, den Externen war es bisher nicht möglich, sich ein Bild von den Speisesälen, den Angeboten und der Stimmungs- und Geschmackslage bei den Schülern zu machen. „Ende des Jahres wollen wir der Bürgerschaft nun aber Ergebnisse vorlegen“, versichert der Schulsenator. Er warnt aber vor überzogenen Anforderungen: Wenn alle Kriterien, die die Grünen fordern, erfüllt werden sollen, werde das Essen mehr als 4,50 Euro pro Tag kosten. Für Familien mit geringeren Einkommen kaum noch bezahlbar. „Damit erreichen wir nicht unser Ziel. Im Gegenteil.“

Neue Speisesäle für alle Schulen?

Und noch etwas wollen die Grünen verbessern: Die Speisesäle seien an den allermeisten Schulen wenig einladend. Auch ISG-Schüler Anny Zimdahl (17) beklagt sich über alte, klapprige Stühle in der Mensa. Nur ein Beispiel von vielen.

Grünen-Chef Flachsmeyer sagt: „Oft sind die Räume ungemütlich, dunkel, zu klein. Oft riecht es auch noch unangenehm. Da mag niemand gerne essen.“ Das störe die Schüler fast noch mehr als die Qualität des Essens selbst. Er fordert deshalb, dass die Stadt Geld in die Hand nimmt: An manchen Schulen würde es reichen, die Räume mal zu streichen, andere Bildungsstätten brauchen komplette neue Mensen oder Speisesäle. „Der Status quo ist ein Armutszeugnis.“

Doch an dieser Stelle bremst die Stadt: In einer Stellungnahme an die Bürgerschaft spricht Senator Bockhahn von Investitionskosten in „deutlich zweistelliger Millionen-Höhe“ für den Grünen-Plan. Und: Seit 25 Jahren habe Rostock die Räume immer wieder dem Bedarf anpassen müssen. Weil mit der Zeit immer weniger Schüler am Essen teilnahmen, wurden die Räume für andere Zwecke genutzt – für Unterricht zum Beispiel. Insgeheim glaubt im Rathaus niemand, dass neue Räume zwangsläufig auch zu mehr Essensteilnehmern führen. Immerhin: Die Zahl der „Schulesser“ steigt seit einiger Zeit wieder. Ganz leicht.

Von Andreas Meyer