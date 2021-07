Vorstoß von OB Madsen - Tempo 30 in ganz Rostock? Was für und was gegen Madsens Vorschlag spricht

Der Vorstoß des Rostocker Oberbürgermeisters Claus Ruhe Madsen, sich einer bundesweiten Initiative für Tempo 30 in Innenstädten anzuschließen, hat eine Debatte in der Hansestadt ausgelöst. Skeptiker sehen Nah- und Lieferverkehre gefährdet, doch es gibt auch Zustimmung. Was die Vor- und Nachteile sein könnten.