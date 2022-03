Rostock

Das Radisson-Blu-Hotel in Rostock gehört zu einem weltweit agierenden Konzern. Mehr als 1600 Häuser in 120 Ländern bestehen bereits oder befinden sich im Aufbau. Insgesamt hat die Gruppe mehr als 100.000 Mitarbeiter. Am Standort in Rostock sind laut Angaben von General-Manager Daniel Bojahr derzeit 107 Menschen beschäftigt. Hinzu kommen einige Funktionen, die von einer Zentrale aus für mehrere Häuser tätig sind, wie der Revenue-Manager.

Die Angestellten des Radisson-Blu-Hotels in Rostock können zusätzlich zu ihrem Festgehalt seit dem Frühjahr 2022 je nach Art des Jobs dank eines Bonusmodells jeden Monat bis zu 15 Prozent ihres eigentlichen Lohns dazubekommen. Diese sind in der folgenden Übersicht über die Bruttogehälter bereits einberechnet.

Uniformen und Jobticket für den ÖPNV inklusive

Es gibt Sonn- und Feiertags- sowie teilweise auch Nachtzuschläge, Trinkgelder kommen zum Lohn hinzu. Die Uniformen werden den Mitarbeitern gestellt und kostenfrei gereinigt. Sie können im Teamrestaurant essen und erhalten ein Jobticket für den öffentlichen Personennahverkehr oder ein Fahrrad, wenn gewünscht.

Was aber verdienen die Mitarbeiter im Radisson-Blu-Hotel in Rostock, dessen Geschäftsführer Scanhaus-Marlow-Chef Friedemann Kunz ist? Ein Überblick:

Auszubildende bekommen je nach Art der Lehre im Restaurantbereich, Hotelfach, der Veranstaltungsbranche oder zum Koch zu Beginn zwischen 920 und 1150 Euro pro Monat.

Mitarbeiter Housekeeping Sie sind zuständig für die Reinigung der Hotelzimmer und der öffentlichen Bereiche: 27 500 Euro pro Jahr.

Mitarbeiter Service Sie sind im Restaurant für den Gast da, sollten durch gute Empfehlungen, unaufdringlichen und sympathischen Service glänzen: 26 500 bis 32 000 Euro pro Jahr.

Mitarbeiter Küche Sie sind für die Zubereitung von Speisen à la carte, Büfetts und Menüs verantwortlich: 26 500 bis 33 000 Euro pro Jahr.

Mitarbeiter Rezeption Sie bilden die Schnittstelle zwischen Gast und dem gesamten Hotel, organisieren An- und Abreisen, Abrechnungen und helfen Hotelgästen, ihren Aufenthalt in der Stadt so komfortabel wie möglich zu gestalten: 26 500 bis 33 000 Euro pro Jahr.

Meeting & Event – Verkauf und Reservierung Die Mitarbeiter in diesem Bereich organisieren Veranstaltungen im Haus – von der Geburtstagsfeier bis zur Konferenz. Sie planen, beraten, reservieren, verkaufen: 27 000 bis 36 000 Euro pro Jahr.

Meeting & Event – Service Verantwortlich für den Ablauf und Service während eines Events, bekommen die Mitarbeiter für ihre Tätigkeit: 26 800 bis 32 000 Euro pro Jahr.

Abteilungsleiter/in Er oder sie führt die jeweilige Abteilung und rapportiert an den General-Manager. In dieser Position liegt die Verantwortung für Budget, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterentwicklung: 36 000 bis 60 000 pro Jahr.

Meeting & Events Group Sales Executive Er oder sie ist federführend zuständig für Beratung, Angebotserstellung und die Vertragsverhandlungen von Tagungen und Events: 36 000 bis 43 000 Euro pro Jahr.

Regional Marketing Manager Der Marketing Manager ist Teil eines Teams für Zentral- und Südeuropa und verantwortlich für die Betreuung von fünf bis zehn Hotels: 40 000 bis 50 000 Euro pro Jahr.

Human Ressources (HR) Services Manager Das ist der Personalchef beziehungsweise die -chefin des Hauses, organisiert alle Prozesse und Aufgaben rund um die Vertragserstellung und -verwaltung sowie die Entgeltabrechnung: 45 000 bis 55 000 pro Jahr.

General Manager des Radisson Blu Hotels in Rostock ist Daniel Bojahr. Quelle: Soeren Dam Thomsen

Revenue-Manager Das Metier dieses Berufs ist die operative Umsetzung, der sogenannten Revenue-Strategie. Das heißt, den richtigen Verkaufspreis – beispielsweise für die Hotelzimmer – zur richtigen Zeit festzulegen. Zudem erstellt er oder sie Umsatzbudgets, ist verantwortlich für Wartung und Updates aller Systeme, über die Zimmer und Dienstleistungen verkauft werden: 55 000 bis 65 000 Euro pro Jahr.

General-Manager Das ist der Hoteldirektor beziehungsweise die Direktorin eines Hauses. In dieser Position laufen die Fäden zusammen. Er fungiert als Gastgeber, ist hauptverantwortlich für alle Mitarbeiter, Projekte und Prozesse im Haus: 70 000 bis 90 000 Euro pro Jahr.

Von Katrin Zimmer