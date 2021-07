Stadthafen - Was dieses Warnowschwimmen in Rostock für die Sportler so beschwerlich machte

Schwierige Bedingungen beim 19. Warnowschwimmen im Rostocker Stadthafen: Etwa 70 Teilnehmer kämpften am Samstag mit den Wellen und schlucken viel Wasser. Auf beiden Distanzen haben Frauen die Nase vorn. Die OZ zeigt viele Bilder vom Ereignis in einer Galerie.