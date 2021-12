Rostock

„Wir haben ja Zeit“, heißt es am Mittwoch von vielen Einzelhändlern und Schaustellern in der Kröpeliner Straße in Rostock, wenn man sie um ein Gespräch bittet. Denn in den Geschäften und auf dem Weihnachtsmarkt ist deutlich weniger los, als noch vor ein paar Tagen. Das mag zum einen sicherlich dem regnerischen Wetter geschuldet sein, aber auch den neuen Regeln, die seit Mittwoch gelten.

Ab sofort herrscht auf dem Weihnachtsmarkt die 2G-plus-Regel und in Geschäften, die nicht zum täglichen Bedarf gehören 2G. Zutritt bekommen also nur Geimpfte und Genesene, bei 2G plus brauchen sie auch noch einen Test. Ein Grund für viele, zu Hause zu bleiben.

Bei „Ta Schu So“ (steht für „Taschen Schuhe Socken“) in der Rostocker Innenstadt herrscht am Nachmittag gähnende Leere. „Wir haben nicht mehr mit Einschränkungen gerechnet“, sagt René Rottluff, Inhaber des Geschäftes. Er steht mit seinem Handy bereit, um die Kundschaft mit der Cov-Pass Check-App zu kontrollieren. „Es kommen weniger Kunden als üblich“, resümiert er bereits nach einigen Stunden. Wer trotz 2G-Regel kommt, zeige sich aber verständnisvoll.

Einzelhandelsverband: „Man bestraft die Falschen“

Während der Inhaber von „Ta Schu So“ versucht, das Beste aus der Situation zu machen, zeigt sich Kay-Uwe Teetz, Chef des Einzelhandelsverbandes Nord in Rostock, verärgert. „Man bestraft die Falschen“, sagt er. Bei einer 2G-Regelung müsse es auch umfassende Entschädigungen geben, meint Teetz. Zudem verstehe er nicht, warum ein Unterschied zu Geschäften des täglichen Bedarfs gemacht werde. Schließlich würden 80 Prozent der Kontakte im Handel in ebenjenen Läden stattfinden.

Der Handelsverbund hat sich daher mit einem Schreiben an die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie an MVs Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gewandt. Mit einem angehängten Gerichtsgutachten wollen sie deutlich machen, dass der Einzelhandel kein Pandemietreiber ist.

Nicht alle über 2G-plus-Regel auf dem Weihnachtsmarkt informiert

Ein Blick auf den Weihnachtsmarkt zeigt ebenfalls, dass Menschengruppen, die sich an den Ständen tummeln, ausbleiben. Es ist früher Nachmittag und der Regen macht gerade eine kleine Pause. Gegenüber vom KTC-Eingang versucht Wolfgang Holtz vom Obststand auch in dieser tristen Zeit, gute Stimmung zu verbreiten. Mit seiner lauten Stimme und den frechen Sprüchen ist er bei seiner Kundschaft bekannt. Dass jetzt weniger Besucher auf dem Weihnachtsmarkt sind, bezeichnet er als „Gewöhnungsphase“.

Noch sind nicht alle über die neuen Regeln informiert. Josefine Ulbricht aus Prerow ist mit ihrer Familie auf dem Weihnachtsmarkt und will sich ein Bändchen abholen. „Nur mit zusätzlichem Test“, heißt es dort von den Mitarbeitern des ABS Sicherheitsdienstes. „Das haben wir nicht gewusst“, sagt die 22-Jährige. „Wir dachten, es wäre nur 2G.“ Um an den Ständen Essen und Trinken zu kaufen, will sich die Familie jetzt noch testen lassen.

Viele verzichten auf den Besuch vom Weihnachtsmarkt

Viele Menschen müssen mangels aktuellem Test wieder weggeschickt werden. Das ist an diesem Tag auch die Aufgabe von Einsatzleiter Martin Altschwager vom Sicherheitsdienst ABS. Es betreffe etwa die Hälfte der Menschen, die zum Stand kommen. „Einige verzichten dann auf einen Besuch, andere wollen sich noch kurzfristig testen“, berichtet er. An der Bändchenausgabe auf dem Universitätsplatz erkundigt sich die Polizei, ob die neuen Regeln bereits umgesetzt werden. Sie sind in der Stadt präsent und kontrollieren die Maßnahmen.

Für Katrin und Martin Zeitz aus Torgelow stellen die neuen Regeln einen „freiwilligen Impfzwang“ dar, wie sie sagen. Beiden seien zwar geimpft, haben aber auch Verständnis für jene Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen.

Menschen zeigen von sich aus ihren Impfausweis

Wer an diesem kalten Tag lieber im Warmen shoppen geht, ist im Rostocker Hof richtig. Dort ist es trocken und warm. Doch auch hier gilt: 2G bei Geschäften, die nicht zum täglichen Bedarf zählen. Eine Frau kommt in den Laden von Michel Strobel, geschäftsführender Gesellschafter von Tommy Hilfiger im Rostocker Hof. „Impfausweis?“, fragt sie ihn und zeigt ihre Cov-Pass-App vor. „Meistens zeigen uns die Kunden es von allein“, bestätigt Strobel die Beobachtung. „Ansonsten werden sie von uns darauf angesprochen.“ Noch habe das niemand verweigert. Aber das werde vermutlich noch kommen, ahnt der 58-Jährige.

Zurück auf dem Weihnachtsmarkt: Beim Rummel an der Fischerbastion in Rostock herrscht Leere. Noch scheinen sich die Schausteller zu langweilen. Den Trubel gibt es meist erst in den Abendstunden. Schließen möchte hier dennoch niemand. „Im letzten Jahr mussten die Schausteller Grundsicherung beantragen. Das wünsche ich niemandem“, sagt Lothar Welte, Chef des Schaustellerverbands in MV. „Das ist wie, wenn ein riesiges Loch aufgeht und man reingesogen wird“, vergleicht er die Situation. „Wir probieren, wir hoffen und wir glauben an das Gute“, versucht er, trotz der schärferen Regeln, positiv gestimmt zu bleiben.

Von Gina Henning