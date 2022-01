Millionen alte Handys schlummern in deutschen Schubladen, statt recycelt zu werden – auch weil viele den Weg zur Entsorgung scheuen. Dabei gibt es auch in Rostock viele Möglichkeiten, ausgediente Smartphones mit gutem Gewissen loszuwerden. Wo und wie das Abgeben funktioniert, was mit dem Handys passiert und wo es sogar noch Geld dafür gibt. Ein Überblick mit Karte.