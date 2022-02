Rostock

Es ist kurz nach drei, als die kleine Amy und ihre Mama Melanie Mayer das Börgerhus im Rostocker Stadtteil Groß Klein betreten. Eilig läuft die Siebenjährige die Treppen hinauf zum Bewegungsraum. Ihre Vorfreude ist riesig. Kaum angekommen, wirft sie auch schon ihre Jacke in die Ecke und bringt sich in Position. Aus einem Lautsprecher ertönt eine Version des Liedes „I Believe I Can Fly“.

„Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei“, fängt das Mädchen an zu zählen und beginnt zu tanzen. Die Schritte sitzen zwar noch nicht perfekt. Das stört sie aber wenig. Mit einem breiten Lächeln bewegt sie sich durch das Zimmer. Die Augen immer auf Yasar Uyarim gerichtet, der ihr die Choreographie zum Englischen Walzer vorgibt. „Dafür, dass es gerade einmal ihre dritte Unterrichtsstunde ist, macht sie das richtig gut“, lobt er.

Früh übt sich

Der Tanzlehrer steht selbst seit seinem fünften Lebensjahr regelmäßig auf dem Parkett. Im Alter von zehn Jahren gab er bereits seine erste Unterrichtseinheit. Mittlerweile betreibt der 60-Jähirge eine mobile Tanzschule in Mecklenburg-Vorpommern – bietet Kurse auf Rügen und seit wenigen Wochen auch in der Hansestadt Rostock an. „Zuvor habe ich mehr als zwei Jahrzehnte lang in meiner Heimatstadt Wuppertal unterrichtet“, berichtet Uyarim.

Tanzlehrer Yasar Uyarim bringt im Börgerhus in Groß Klein Kindern wie der 7-jährigen Amy (r.) und der 9-jährigen Lara Standard- und Lateintänze bei. Quelle: Ove Arscholl

Sich im Takt der Musik zu bewegen, bedeutet für ihn pures Glück. Ein Leben ohne Tanz: unvorstellbar. „Ich liebe einfach alles daran. Es gibt nichts Schöneres.“ Und genau dieses Gefühl möchte der leidenschaftliche Tänzer auch seinen Sprösslingen vermitteln. Nachts träumt er sogar davon, wie er das am besten schaffen kann.

Standard und Latein für Groß und Klein

Auf seinem Lehrplan stehen hauptsächlich Standard- und Lateinamerikanische Tänze. Mehr als 1000 Schüler hatte er bereits. Zu ihnen zählen Anfänger und Fortgeschrittene, Singles und Liierte, ganze Gruppen, Brautpaare, Senioren und Kinder. „Die unterrichte ich am liebsten“, schwärmt der Lehrer. Der Grund: „Sie denken nicht so viel nach und machen einfach. Fehler werden weggelacht.“ Erwachsene hingegen würden sich oftmals zu viele Gedanken darüber machen, wie sie auf andere wirken. „Das bremst sie aus.“

Anmelden und mitmachen Einmal pro Woche bietet Yasar Uyarim im Rostocker Stadtteil Groß Klein einen Tanzkurs für Kinder an. Unterrichtet werden Standard- und Lateinamerikanische Tänze. Treffpunkt ist der Bewegungsraum im Börgerhus im Gerüstbauerring 28. Der Unterricht beginnt um 15.15 Uhr und endet um 16.15 Uhr. Sowohl Anfänger als auch geübte Tänzer sind herzlich willkommen. Die Schnupperstunde ist kostenlos. Um Anmeldung unter: 01718987266 wird gebeten.

Das Schönste für Uyarim sei es zu sehen, wie seine Zwerge, so nennt der Lehrer seine Schützlinge liebevoll, Fortschritte machen und immer anspruchsvollere Schrittfolgen meistern. Das bringt ihn regelrecht zum Strahlen. So auch an diesem Tag, als die beiden Nachwuchstänzerinnen Amy und Lara den Bachata, einen Tanz aus der Dominikanischen Republik, nahezu fehlerfrei absolvieren. „Das ist einfach spitze“, sagt der Rügener und klatscht begeistert in die Hände.

Lernen, wie es richtig geht

Diese Euphorie ist ansteckend. Nicht nur die Kinder lassen sich davon mitreißen. Auch die Mütter am Rand der Tanzfläche sind entzückt. „Ich bin super stolz auf meine Kleine“, sagt Melanie Mayer. Durch Zufall ist sie auf den Kurs aufmerksam geworden. Dass dieser genau das Richtige für ihre Tochter sein würde, wusste sie sofort. „Sie tanzt zu Hause sehr viel“, verrät die Groß Kleinerin. „Jetzt lernt sie, wie es richtig geht.“

Mit dieser Intention hat sich auch Lara für den Unterricht angemeldet. „Tanzen macht mir einfach viel Spaß“, sagt die Neunjährige. Sich die Schrittfolgen zu merken, sei für sie kein Problem. „Das geht eigentlich ganz gut. Yaschi erklärt uns alles ganz genau und macht immer mit.“

Nachwuchstänzer gesucht

Dass sein wenige Wochen alter Kurs so gut bei den Teilnehmern ankommt, freut Uyarim sehr. Dennoch würde er sich wünschen, dass noch ein paar mehr Kinder darauf aufmerksam werden. Aktuell besuchen gerade einmal drei Mädchen den Unterricht im Börgerhus. „Für die ersten Wochen ist das schon okay“, sagt der Tanzlehrer. „Mehr wären aber besser.“

Er ist überzeugt: „Tanzen ist für alle gut.“ Es fördere die Koordination von Kopf, Armen und Füßen, sei gut für die Gelenke, steigere auf lange Sicht das Selbstbewusstsein und erleichtere das Knüpfen von sozialen Kontakten.

Ein weiterer Vorteil: Der Tanzkurs koste zwar 30 Euro im Monat. Bezahlen müssten die Eltern aber theoretisch nur die Hälfte, weil ihnen dafür eine Förderung zustehen würde, wie Uyarim betont. „Mitmachen lohnt sich also in vielerlei Hinsicht. Und der Spaß ist garantiert.“

Von Susanne Gidzinski