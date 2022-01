Für die Hansestadt Rostock gilt laut Lagus den vierten Tag in Folge die Corona-Warnstufe orange. Bleibt das auch am Sonnabend so, könnten ab Montag, 24. Januar, Lockerungen gelten. Das gilt auch für den Landkreis Rostock. Welche Regeln das sind, haben wir in einem FAQ zusammengefasst.