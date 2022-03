Rostock nimmt Geflüchtete aus der Ukraine auf und hilft mit 500 000 Euro

Rostock

Eine halbe Million Euro will die Hansestadt Rostock bereitstellen, um Hilfen für aus der Ukraine geflüchtete Menschen zu finanzieren. Das beschlossen die Mitglieder der Bürgerschaft auf ihrer Sitzung am Mittwoch im Ostseestadion. Die Einrichtung des Sonderbudgets geht einher mit einem interfraktionellen Dringlichkeitsantrag für Solidarität mit der Ukraine, der bis auf eine Stimme von der AfD mehrheitlich unterstützt wurde.

Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften geplant

Es seien bewegende Bilder, die seit Tagen zu sehen sind, sagte Andreas Tesche (Grüne), der die erkrankte Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) vertrat. Rostock habe sich dazu bekannt, ein „Sicherer Hafen“ zu sein und Geflüchtete aufzunehmen. An erster Stelle stehe dabei die Unterbringung.

Darauf bereite sich die Stadt seit dem Wochenende vor, sagte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Verwaltung und Politik befänden sich bereits auf der Zielgeraden zur Unterbringung Geflüchteter „in einem größeren Objekt mit bis zu 300 Betten“ – einer bestehenden Gemeinschaftsunterkunft – sowie im Austausch mit Wohnungsgenossenschaften und Privatpersonen, die Menschen Obdach geben wollen.

Es sei ein Krisenstab eingerichtet worden, der sich täglich im Austausch mit der Landesregierung, Polizei und anderen Behörden befinde. Er nutze die Erfahrung aus anderen Krisen, wie 2015 als zahlreiche Geflüchte aus Syrien auch nach Rostock kamen, oder vom Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland im Jahr 2020.

Hilfen sollen vom Rathaus aus koordiniert werden

Die habe gezeigt, wie wichtig eine schnelle und transparente Kommunikation sei, damit die Hilfen auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Am Wochenende hätten Menschen mit Brotpaketen am Hauptbahnhof gestanden, als noch gar keine Geflüchteten angekommen waren. Das sei traurig, so Madsen.

Um den Hilfebedarf besser einschätzen zu können, sollten Rostocker, die Geflüchtete aufgenommen haben oder kennen, das Amt für Jugend, Soziales und Asyl informieren, unter Telefon: 0381/3815009 und per E-Mail an: aufenthalt@rostock.de. Dabei sollten Namen und Alter der betroffenen Personen angegeben werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir machen in Rostock keine Außenpolitik, aber wir können unseren Beitrag leisten“, so Madsen. Es sei eingetreten, was die meisten nicht für möglich gehalten hatten. Viele bangen um ihr Leben oder das ihrer Angehörigen und geliebter Menschen. Er verwies auch darauf, Menschen aus Russland zu schützen, die nichts für das Handeln ihres Präsidenten können.

Von Katrin Zimmer