Mehr als 1600 Mädchen und Jungen wurden in den vergangenen Wochen bei zahlreichen Veranstaltungen ins Erwachsenenleben einführt. Die OZ hat auch in diesem Jahr die Jugendweihen und Konfirmationen in Rostock und Umgebung mit Fotografen begleitet. Hier finden Sie alle Bilder – unterteilt nach Orten.