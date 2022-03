Rostock

Viele Turnhallen und Sportplätze in Rostock stecken in einem riesigen Sanierungsstau, der bis 2026 beseitigt werden soll. Geplante Kosten: 128 Millionen Euro. Diese Summe veranschlagt das Sportamt für die Fortschreibung des Sportstättenentwicklungskonzepts, das bei der nächsten Sitzung der Bürgerschaft beschlossen werden soll.

Die Fiete-Reder-Halle, auch Sporthalle Marienehe, von innen. Kinder trainieren dort unter anderem Handball. Quelle: Martin Börner

Die Liste enthält 30 Einzelprojekte, von neuen Duschen für 850 000 Euro für die 25-Meter-Neptun-Schwimmhalle bis hin zum kompletten Umbau der Handball-Halle „Fiete Reder“ in Marienehe zu Bau eines Nachwuchs-Leistungszentrum für 21,5 Millionen Euro, der größtenteils erst 2026 erfolgen soll.

Ob alle Sportplätze und Hallen tatsächlich wie geplant saniert oder neu gebaut werden, steht auf einem anderen Blatt. „Die Mittel müssen erst in den jeweiligen Haushalt aufgenommen werden“, sagt Heiko Lex, Leiter des Rostocker Sportamts. Weil Sport keine Pflichtaufgabe ist, sei die Finanzierung oft noch unklar. Ein Drittel der Bauprojekte, darunter die Sanierung der Handball-Halle in Marienehe, stammen noch vom Sportstättenentwicklungsplan 2015 und blieben seitdem liegen.

Finanzen der Hansestadt verschlechtern sich

Die Finanzlage der Stadt verschlechtert sich unterdessen: Die Kämmerei rechnet ab 2022 mit einem nicht mehr ausgeglichenem Haushalt und einer Verdreifachung der Schulden bis 2025 auf mehr 500 Millionen Euro. Spätestens 2023 müsste die Stadt ein Haushaltssicherungskonzept vorlegen und sogenannte freiwillige Ausgaben auf den Prüfstand stellen.

Geplanter Sportstätten-Bau in Rostock Quelle: Laura Korpal

Für die Sportgemeinschaft „Motor Neptun“ im Hansaviertel geht es um nicht weniger als die Existenz. Die beiden Fußballfelder des Sportplatzes „Rote Erde“ sind laut Verein die einzigen Aschenplätze, auf denen in MV noch regulärer Ligabetrieb stattfindet. Der ältere der beiden Anlagen stammt noch aus der Zeit der Vereinsgründung von 1948.

Aschenplatz mit Ablaufdatum: In drei Jahren ist Schluss

Bei Regen steht das Wasser in tiefen Pfützen, Schotterplätze gelten zudem wegen erhöhter Verletzungsgefahr grundsätzlich als Auslaufmodell. Der zweite Platz wurde zwar vor elf Jahren saniert, in drei Jahren endet die veranschlagte Nutzungsdauer. „Es gibt ein Ablaufdatum“, erklärt der Vereinsvorsitzende Marcel Kempert. Die schlechte Ausstattung sei ein Wettbewerbsnachteil für den Verein bei der Mitgliedergewinnung.

Die Fiete-Reder-Halle in Marienehe aus der Luft aufgenommen. Quelle: Martin Börner

Bis 2025 soll der erste der beiden Plätze auf einem zeitgemäßen Stand hergerichtet werden, der zweite ein Jahr darauf. Geplante Gesamtkosten: 5,4 Millionen Euro. Beide Projekte stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Deutlich schneller wird das neue Vereinsheim von der SG „Motor Neptun“ fertig. „Dafür gibt es Bundesmittel“, sagt Kempert. Weil für die Verlegung neuer Leitungen und Kabel umfangreiche Tiefbauarbeiten erforderlich sind, kostet der Neubau 4,4 Millionen Euro.

Sportausschuss-Chef warnt vor zu hohen Erwartungen

„Das ist eine Super-Nachricht für den Rostocker Sport“, sagt Karsten Kolbe (Linke), Vorsitzender des Sportausschusses zu dem 128-Millionen-Euro-Paket. Allerdings birgt der ehrgeizige Neubau- und Sanierungsplan die Gefahr, das „Erwartungen geweckt werden, die nachher enttäuscht werden.“ Kolbe verweist auf die deutlich kürzere Liste der Sportplätze und -hallen, die von 2017 bis 2021 tatsächlich fertiggestellt wurden.

Die besteht aus lediglich 15 Projekten, darunter die Sanierung des Hockeyplatzes in Lütten Klein, die Sanierung und der Neubau von sechs Hallen in Dierkow sowie die neue Kanusportanlage im Gaffelschonerweg. Die Gesamtausgaben betrugen 26,54 Millionen Euro, finanziert größtenteils mit Städtebaufördermitteln vom Land und der Spitzensportförderung.

Rostocker Sportentwicklungskonzept kommt erst 2023

Kolbe findet es in diesem Zusammenhang nicht gerade optimal, dass die Hansestadt noch kein Sportentwicklungskonzept besitzt. Das soll bis 2023 von einem Potsdamer Institut entwickelt werden und aufzeigen, wo im Rostocker Sport die Schwerpunkte sitzen. Das mit dem Sportstättenprogramm die künftige Infrastruktur schon vorher festgelegt wurde, sei nicht gerade ideal, so Kolbe.

Das größte Damoklesschwert der Vereine ist die unklare Zukunft der Ospa-Arena, die verkauft werden soll. „Wenn die für den Breitensport wegfällt, bekommen wir ein ganz großes Problem“, befürchtet der Sportausschussvorsitzende.

Zu den bis 2026 vorgesehenen Bau- und Sanierungsvorhaben zählen auch ein Neubau einer Sporthalle mit Außenanlage am Groter Pohl in der Südstadt und ein Baseballfeld in Lütten Klein (beide 2024 bis 2026). In Toitenwinkel stehen fünf Sporthallen zur Runderneuerung an, die erste wurde vor Ende Februar fertig. Für den Nordosten setzte der Kommunale Eigenbetrieb KOE ein eigenes Sportstättenprogramm mit insgesamt zehn Hallen in Dierkow und Toitenwinkel auf.

Von Gerald Kleine Wördemann