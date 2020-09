Rostock

Wurden in vielen Städten Läufe abgesagt, so hat Veranstalter Roman Klawun von der Veranstaltungsagentur „PROevent“ wegen des Corona-Virus ein völlig neues Konzept entwickelt. „Wir wollen auch anderen Mut machen und zeigen: Hey, es geht“, sagt Klawun euphorisch. Natürlich ist auch der diesjährige Rostocker Citylauf von den Einschränkungen betroffen. Hier lesen Sie, was Sie über den beliebten Stadtlauf am kommenden Sonntag alles wissen müssen und welche Änderungen es gibt.

Kann ich mich noch für den diesjährigen Citylauf anmelden?

Ja, am Sonntag ab 9 Uhr können sich Sportler im Stadthafen im Organisationszelt der Veranstalter noch anmelden. Dort bekommen sie dann auch ihre Startnummer. Für die Sieben-Kilometer-Strecke sind noch etwa 100 Plätze frei und für drei und zehn Kilometer jeweils 30 Plätze.

Anzeige

Welche Distanzen wird es geben?

3,5 Kilometer, 7 und 10 Kilometer. In diesem Jahr gibt es keinen Halbmarathon und keinen Staffel-Lauf.

Weitere OZ+ Artikel

Wo wird in diesem Jahr gelaufen?

Aufgrund besonderer Sicherheitsbedingungen durch die Pandemie findet der Lauf diesmal im Rostocker Stadthafen und auf der gegenüberliegenden Seite an der Unterwarnow statt.

Wo starten die Läufer?

Die Startlinie befindet sich im Stadthafen auf der Haedgehalbinsel schräg gegenüber vom Braugasthof „Alter Fritz“. Um 10 Uhr beginnt der 10-Kilometer-Lauf, um 12.30 Uhr die 7 Kilometer und um 14.30 Uhr der 3,5-Kilometer-Lauf.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Wo hole ich meine Startnummer ab?

Seit Dienstag können sich die angemeldeten Läufer ihre Startnummer im Rostocker Geschäft „Citysport“ in der Langen Straße/Ecke Pädagogienstraße abholen. Bis Freitag 16 Uhr werden hier die Nummern ausgegeben.

Was ist in diesem Jahr noch anders?

Es gibt keine Duschen und keine Massagen. Auch wird es viel weniger Zuschauer geben. Die Siegerehrungen werden kleiner ausfallen. Die Sieger werden persönlich abgeholt und auf die Bühne geholt.

Was bleibt gleich trotz Corona?

Alle ins Ziel Gekommenen bekommen eine Medaille und eine Urkunde. Die Medaillen können graviert werden. Es gibt Getränke, Obst und alkoholfreies Bier. Das Projekt „Schule für Afrika“ informiert über den aktuellen Stand vor Ort. Keiner der Sponsoren ist trotz der Einschränkungen abgesprungen. Es wurden sogar schon Verträge für das kommende Jahr geschlossen.

Wann soll im Jahr 2021 der Rostocker Citylauf stattfinden?

Im kommenden Jahr soll der Citylauf dann am 16. Mai stattfinden.

Von Stefanie Adomeit