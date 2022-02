Rostock

Der Moment, als in Mecklenburg-Vorpommern der erste harte Lockdown verkündet wurde, ist Ilghar gut im Gedächtnis geblieben. Damit ist er sicherlich nicht allein, denn der brachte für alle Menschen gewisse Einschnitte im ein oder anderen Bereich. Für den jungen Mann bedeutete er allerdings, dass ihm eine Menge Geld verloren ging – und schließlich auch, dass er sich nach einem neuen Job umsehen musste.

Damals, im März 2020, war Ilghar noch hauptberuflicher DJ, legte in Clubs in ganz MV auf. Zum Beruf gekommen ist DJ Switch Lanes, wie der Mittdreißiger sich nennt, schon vor vielen Jahren in seiner Heimatstadt Münster. „Damals bin ich mit meinem Mentor T-Twice mitgefahren und hab von ihm gelernt“, sagt Ilghar. Denn bevor ein Entertainer allein hinter dem Mischpult stehen darf, muss er sich erstmal einen Namen machen.

Erster Auftritt in Rostock im Studentenkeller

Deshalb musste DJ Switch Lanes, der seit 2016 in Rostock lebt, auch in der Hansestadt erstmal Klinken putzen. Nach reichlich Kontaktpflege folgte der erste Auftritt – im Studentenkeller. Heute gehört Ilghar zum festen Team im LT-Club, hat aber auch „gefühlt in jedem anderen Club der Stadt aufgelegt“, wie er sagt.

Lesen Sie auch: Baltic Beatz: Rostocker DJs veranstalten virtuelles Festival zu Ostern

Hinzu kommen Engagements in Greifswald, Stralsund, Schwerin, Neubrandenburg. Auch auf dem Pangea-Festival in Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten hat der aus Münster stammende junge Mann schon aufgelegt und auch selbst viele Veranstaltungen organisiert. Sein Metier: Hip Hop, Latino, Dancehall, Reggaeton.

Wer in der Szene bekannt ist, weil er sein Handwerk beherrscht, der kann von dem Job leben. Regelmäßige Engagements spülen genügend Geld in die Kasse, um sogar noch etwas auf die hohe Kante zu legen. Doch dann kam Corona und von einem Tag auf den anderen war Schluss mit den Partys. Als im März 2020 der erste Lockdown ausgerufen wurde, stand für DJ Switch Lanes eigentlich noch eine große Veranstaltung an. „Es war schon alles bezahlt, Gema, Security und so weiter“, erinnert sich Ilghar. Doch das Geld war weg.

Pandemie hat alle Ersparnisse verschlungen

Als selbstständiger Künstler konnte er Corona-Hilfen bei Land und Bund beantragen. Ein bisschen was gab es auch zurück, im Dezember 2020. Aber die vielen Fixkosten liefen natürlich das Jahr über weiter. „Man kann schon sagen, dass die Pandemie mein ganzes Erspartes aufgefressen hat“, bilanziert der Wahl-Rostocker. Und weil nicht abzusehen war, wie sich die Situation entwickeln würde, musste er sich nach einer Alternative umsehen.

Als gelernter Bürokaufmann fand er Anfang 2021 schließlich einen Job bei der Sparkasse. Da will Ilghar alias DJ Switch Lanes auch bleiben, wenn die Clubs wieder öffnen dürfen – weil es eine gute Stelle ist „und weil man ja nicht weiß, wie es weitergeht“. Es sei gut möglich, dass im Herbst oder Winter wieder alles dicht gemacht wird, so wie in 2021. „Ich hoffe wirklich, dass es nicht zum Saisonjob wird“, sagt der Mittdreißiger, auch mit Blick auf seine Kollegen und andere Künstler.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn dann würde es auch zunehmend schwieriger für die Clubbetreiber. In Stralsund musste das legendäre „Miura“ bereits Ende 2021 schließen. Rostock sei noch ganz gut davongekommen. „Aber wenn es so weitergeht, stirbt die Kultur in MV aus“, warnt er.

Tanzen, trinken, feiern ab 4. März in MV wieder möglich

Einen Hoffnungsschimmer bringt jetzt erst einmal der 4. März. Dann dürfen die Diskotheken und Clubs in MV im Zuge der Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder öffnen – mit allem Drum und Dran. Für Switch Lanes und die anderen DJs heißt das, endlich nicht mehr leise Musik laufen zu lassen, während Menschen an Tischen sitzen müssen und Karten spielen.

„Die Feiermentalität war zuletzt nicht mehr dieselbe“, sagt Ilghar. Es sei schwerer geworden, die Leute zu entertainen. Früher, da habe er genau gewusst, bei welchem Song die Leute ausflippen. Aber jetzt müsse er sich mehr anstrengen. Und auch für die Partygäste sei das Feiern im Sitzen nicht dasselbe.

Doch am kommenden Wochenende: „Da werden uns die Leute überrennen“, ist er sich sicher. „Denn sie haben Bock.“ Es gilt allerdings die 2G-plus-Regel. Das heißt, tanzen, trinken und feiern darf nur, wer geimpft, genesen oder frisch geboostert ist und dazu noch einen tagesaktuellen negativen Test mitbringt.

DJ Switch Lanes wird am Freitag erstmal im Wave, einer Shisha Bar in Warnemünde, auflegen. Den ersten Abend hat er den Betreibern schon versprochen, als wieder alles dicht gemacht wurde. Am Abend darauf wird er im im Sharks Club in Bad Doberan bei der Eventreihe Choco Club zu hören sein. „Ich freue mich, dass es wieder losgeht und hoffe, dass wieder Normalität einkehrt und die Auftragsbücher voll sind“, sagt der Wahl-Rostocker Ilghar.

Von Katrin Zimmer